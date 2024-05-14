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Düzce-Kaynaşlı arası Anadolu Otoyolu üstyapı çalışmaları nedeniyle trafiğe kapandı

Düzce ve Kaynaşlı arasındaki Anadolu Otoyolu, üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 5 gün boyunca trafiğe kapatıldı. Sürücülerin dikkatli olmaları ve alternatif güzergahları kullanmaları öneriliyor.

İhlas Haber Ajansı
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Düzce-Kaynaşlı arası Anadolu Otoyolu üstyapı çalışmaları nedeniyle trafiğe kapandı
Düzce-Kaynaşlı arası Anadolu Otoyolu üstyapı çalışmaları nedeniyle trafiğe kapandı
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Üstyapı Çalışmaları Başladı

Düzce ile Kaynaşlı arasında bulunan Anadolu Otoyolu, 13 Mayıs 2024'te başlayan üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu çalışmalar, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup, Ankara yönünde bulunan bu kesimde yol kazıma faaliyetleri de başlatıldı. Düzce-Kaynaşlı arası Anadolu Otoyolu üstyapı çalışmaları nedeniyle trafiğe kapandı

5 Gün Sürecek Yol Kapatma

Düzce ve Kaynaşlı gişeleri arası Tursan tesisleri bölgesinde sabah saatlerinde başlayan yol kapatma işlemi, 17 Mayıs 2024 saat 17.00'ye kadar devam edecek. Bu süre zarfında, İstanbul yönünden gelen trafiğin çift yönlü ve kontrollü bir şekilde yönlendirilmesi sağlanacak.

Düzce-Kaynaşlı arası Anadolu Otoyolu üstyapı çalışmaları nedeniyle trafiğe kapandı

Güvenlik ve Alternatif Güzergah Uyarıları

Karayolları yetkilileri, bu süreçte sürücülerin işaret ve işaretçilere dikkat etmelerini, trafik kurallarına sıkı sıkıya uymalarını ve azami hız sınırlarına riayet etmelerini tavsiye ediyor. Ayrıca, olası zararların en aza indirgenmesi adına, çok elzem olmadıkça bu güzergahın kullanılmaması önerilmekte. Düzce-Kaynaşlı arası Anadolu Otoyolu üstyapı çalışmaları nedeniyle trafiğe kapandı

Bu kapanma süresince, sürücülerin alternatif yolları değerlendirmeleri ve güzergahlarını önceden planlamaları önem taşımaktadır. Bu dönemde yolculuk yapacak olanlar, güncel trafik bilgilerini takip etmeli ve gerekli önlemleri almalıdır. Düzce-Kaynaşlı arası Anadolu Otoyolu üstyapı çalışmaları nedeniyle trafiğe kapandı

# ankara, istanbul, trafik, düzce

14 May 2024 - 10:00 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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