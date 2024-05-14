Düzce-Kaynaşlı arası Anadolu Otoyolu üstyapı çalışmaları nedeniyle trafiğe kapandı

Üstyapı Çalışmaları Başladı

Düzce ile Kaynaşlı arasında bulunan Anadolu Otoyolu, 13 Mayıs 2024'te başlayan üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu çalışmalar, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup, Ankara yönünde bulunan bu kesimde yol kazıma faaliyetleri de başlatıldı.

5 Gün Sürecek Yol Kapatma

Düzce ve Kaynaşlı gişeleri arası Tursan tesisleri bölgesinde sabah saatlerinde başlayan yol kapatma işlemi, 17 Mayıs 2024 saat 17.00'ye kadar devam edecek. Bu süre zarfında, İstanbul yönünden gelen trafiğin çift yönlü ve kontrollü bir şekilde yönlendirilmesi sağlanacak.

Güvenlik ve Alternatif Güzergah Uyarıları

Karayolları yetkilileri, bu süreçte sürücülerin işaret ve işaretçilere dikkat etmelerini, trafik kurallarına sıkı sıkıya uymalarını ve azami hız sınırlarına riayet etmelerini tavsiye ediyor. Ayrıca, olası zararların en aza indirgenmesi adına, çok elzem olmadıkça bu güzergahın kullanılmaması önerilmekte.

Bu kapanma süresince, sürücülerin alternatif yolları değerlendirmeleri ve güzergahlarını önceden planlamaları önem taşımaktadır. Bu dönemde yolculuk yapacak olanlar, güncel trafik bilgilerini takip etmeli ve gerekli önlemleri almalıdır.