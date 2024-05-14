Bolu Valisi Erkan Kılıç, Sosyal Güvenlik Haftası’nda SGK heyetini ağırladı

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla Bolu SGK İl Müdürü Mehmet Hanefi Taştan ve heyetini makamında ağırladı. Ziyaret, sosyal güvenlik bilincini artırma ve kurumlar arası iş birliğini güçlendirmeye yönelik gerçekleşti. Detaylar haberimizde.

Bolu'da Sosyal Güvenlik bilincinin artırılması

Ziyaretin odak noktası, sosyal güvenlik bilincinin artırılması ve Bolu'daki vatandaşların sosyal güvenlik hizmetlerinden daha etkin şekilde faydalanmalarını sağlamak oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun çalışmaları, vatandaşların yaşam kalitesini artırma ve temel sosyal hakları koruma noktasında kritik bir role sahip.

Vali Kılıç'tan işbirliği vurgusu

Vali Erkan Kılıç ziyarette yaptığı konuşmada, sosyal güvenlik sistemlerinin vatandaşlar için hayati önem taşıdığını belirtti. Kurumlar arası işbirliğinin ve koordinasyonun bu sistemlerin etkinliğini artırma noktasında büyük önem taşıdığını vurguladı.

Planlanan Sosyal Güvenlik projeleri

Ziyaret sırasında, Bolu'da yürütülecek sosyal güvenlik projeleri ve gelecek planları masaya yatırıldı. Özellikle yaşlılık ve işsizlik sigortası gibi konularda vatandaşlara daha iyi hizmet verilmesi hedefleniyor.

Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri

Bolu'da Sosyal Güvenlik Haftası boyunca düzenlenecek etkinlikler, sosyal güvenlik sistemlerine dair farkındalık yaratmayı ve vatandaşların bu sistemlerden maksimum fayda sağlamalarını amaçlıyor. Bu etkinlikler, bilgi seminerleri ve interaktif bilgilendirme seansları şeklinde gerçekleştirilecek.

Toplumsal farkındalık ve bilinçlendirme

Mehmet Hanefi Taştan, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Sosyal Güvenlik Haftası'nın toplumun her kesiminde sosyal güvenlik bilincini artırma ve sosyal haklar konusunda geniş çapta bilgilendirme yapma fırsatı sunduğunu ifade etti. Vatandaşların sosyal güvenlik hakları konusunda daha bilinçli hale gelmelerinin önemine değindi.