Türkiye'de şimşir bitkisinin yeni yaşam alanları keşfedildi; Bolu ve 24 ilde

BAİBÜ'nden Önemli Araştırma

Bolu merkezli Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, şimşir bitkisinin azalmaya başladığı son 10-15 yıl içinde yaşam alanlarını tespit etmek amacıyla bir araştırma başlattı. Bu kapsamda Türkiye genelinde 24 ilde şimşir bitkisinin varlığı belirlendi. Araştırma sonuçları, ülkemizin doğal zenginliklerini koruma ve sürdürülebilirlik adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bolu Dahil 24 İlin Tam Listesi Açıklandı

Karadeniz, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde yayılmış olan şimşir bitkisi, toplamda 24 ilde bulunuyor. Bu iller; Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Bursa, Bilecik, Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye, Hatay ve Antalya olarak sıralanıyor. Özellikle Bolu ilinde Göynük, Gerede ve Seben ilçelerinde şimşir bitkisine rastlanıldı.

Şimşir Bitkisinin Özellikleri ve Faydaları

Şimşir, taşlık ve çorak bölgelerde kendiliğinden yetişebilen, yapraklarını dökmeden sürekli yeşil kalan, küçük ağaçlara benzeyen ve halk arasında çalı olarak adlandırılan bir süs bitkisidir. Bu bitkinin faydaları arasında mide sorunları, karaciğer rahatsızlıkları ve saç dökülmesi gibi birçok sağlık sorununa iyi geldiği bilinmektedir.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin yürüttüğü bu kapsamlı araştırma, şimşir bitkisinin ekolojik önemini ve sağlık üzerine etkilerini daha iyi anlamamıza olanak sağlamaktadır. Bu çalışma, Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri dergisinde de yayımlanarak bilimsel toplulukla paylaşıldı.