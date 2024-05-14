Türkiye'de şimşir bitkisinin yeni yaşam alanları keşfedildi; Bolu ve 24 ilde

BAİBÜ'nden Önemli Araştırma
Bolu merkezli Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, şimşir bitkisinin azalmaya başladığı son 10-15 yıl içinde yaşam alanlarını tespit etmek amacıyla bir araştırma başlattı. Bu kapsamda Türkiye genelinde 24 ilde şimşir bitkisinin varlığı belirlendi. Araştırma sonuçları, ülkemizin doğal zenginliklerini koruma ve sürdürülebilirlik adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Bolu Dahil 24 İlin Tam Listesi Açıklandı
Karadeniz, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde yayılmış olan şimşir bitkisi, toplamda 24 ilde bulunuyor. Bu iller; Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Bursa, Bilecik, Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye, Hatay ve Antalya olarak sıralanıyor. Özellikle Bolu ilinde Göynük, Gerede ve Seben ilçelerinde şimşir bitkisine rastlanıldı.
Şimşir Bitkisinin Özellikleri ve Faydaları
Şimşir, taşlık ve çorak bölgelerde kendiliğinden yetişebilen, yapraklarını dökmeden sürekli yeşil kalan, küçük ağaçlara benzeyen ve halk arasında çalı olarak adlandırılan bir süs bitkisidir. Bu bitkinin faydaları arasında mide sorunları, karaciğer rahatsızlıkları ve saç dökülmesi gibi birçok sağlık sorununa iyi geldiği bilinmektedir.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin yürüttüğü bu kapsamlı araştırma, şimşir bitkisinin ekolojik önemini ve sağlık üzerine etkilerini daha iyi anlamamıza olanak sağlamaktadır. Bu çalışma, Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri dergisinde de yayımlanarak bilimsel toplulukla paylaşıldı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.