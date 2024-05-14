Memleketin ayıları ve yaban hayatı kahramanları: Nefes kesen kurtarma operasyonları

Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan yaban hayatı vakaları, yerel halkın ve jandarma ekiplerinin hayvanlara olan şefkatini ve cesaretini gözler önüne seriyor. Kuyuya düşen bir yavru ayıdan, trafik kazasında yaralanan bir başka ayıya kadar, bu olaylar, insanların yaban hayatına nasıl müdahale ettiğini ve hayvanların nasıl kurtarıldığını anlatıyor. Ayrıca, yaralı bir şahinin yardımına koşan jandarma ekiplerinin hikayesi de bu anlamlı müdahalelere dair umut verici bir örnek teşkil ediyor.

Kuyudan Kurtarılan Yavru Ayı

Bir köyde yaşanan olayda, köylüler, bir kuyuya düşen yavru ayıyı fark edince hemen harekete geçti. Yaklaşmakta tereddüt ettikleri için, yavru ayının boynuna bir halat geçirerek onu kuyudan çıkardılar. Ancak bu kez, yavru ayının boynundaki halatı çıkarmak için büyük çaba sarf ettiler. Zorlu mücadelenin ardından, yavru ayıyı tekrar doğaya bırakmayı başardılar. Bu duygusal anlar, bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yaralı Ayı İçin 24 Saat Süren Operasyon

Bir araba çarpmasının ardından yaralanan ve gece boyunca ormanda dere yatağında mahsur kalan genç ayı, jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerinin 24 saat süren operasyonu sonucunda kurtarıldı. Zorlu arazi şartlarına rağmen, ayı, veteriner hekimlerin uyuşturucu iğnesiyle bayıltıldıktan sonra urgan yardımıyla dere yatağından çıkarıldı. Yaklaşık 100 kilogram ağırlığındaki bu erkek ayı, daha sonra DKMP ekiplerinin getirdiği kafese konularak Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine götürüldü. Buradaki tedavisinin ardından, ayının Karacabey Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürülerek tedavi sürecine devam edileceği belirtildi.

Yaralı Şahine Uzanan Yardım Eli

Amasya'nın Taşova ilçesinde, jandarma ekipleri devriye sırasında yol kenarında yatan yaralı bir şahini fark etti. Kızıl Şahin olduğu anlaşılan bu kuş, jandarma ekipleri tarafından araçlarına alınarak karargaha götürüldü. Bitkin haldeki şahin, ekipler tarafından beslenip su verildikten sonra, tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinin tamamlanması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şubesi görevlilerine teslim edildi.