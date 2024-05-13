Bolu'da sağlık sektörüne büyük destek! İzzet Baysal Vakfı'ndan önemli bağış

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, değerli bir bağışı kabul etti. İzzet Baysal Vakfı tarafından yapılan bu cömert bağış, hastanenin tıbbi teçhizat kapasitesini artıracak önemli bir adımı temsil ediyor. Vakıf, hastaneye toplamda yaklaşık 500 bin TL değerinde bir Skopi (x-ray) ve iki Ultrason cihazı bağışladı.

İzzet Baysal Vakfı’ndan Dev Yatırım

Türk iş insanı İzzet Baysal anısına kurulan ve Bolu'ya eğitim ve sağlık alanında pek çok katkıda bulunan vakıf, bu son bağışıyla da hizmetlerine devam ediyor. İzzet Baysal Vakfı, Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yapılan bu değerli bağışlarla bir kez daha gündeme geldi. Yapılan bağışlar, vakfın Bolu'daki sağlık altyapısını güçlendirmeye yönelik süregelen taahhüdünün bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Teslimat ve Değerlendirme Süreci

Hastane yönetimi, teslim alınan cihazlarla ilgili olarak bir tören düzenledi. Törende, İzzet Baysal Vakfı Yöneticileri ve Mütevelli Heyeti de hazır bulundu. Cihazların hastane bünyesindeki hizmete başlatılma süreci, vakıf yöneticileri ve hastane idaresi tarafından değerlendirildi.

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan resmi açıklamada, "Hastane Yönetimi olarak İzzet Baysal’ı rahmet ve minnetle anıyor, İzzet Baysal Vakfı Başkanımız Ahmet Baysal Beyefendiye sağlıklı günler dileyerek tüm yönetim ekibine teşekkür ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Bu bağış, Bolu'da sağlık hizmetlerinin gelişimine katkı sağlayacak ve İzzet Baysal Vakfı'nın desteğiyle hastanenin daha ileri teknolojilere erişimini mümkün kılacak.