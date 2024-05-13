Bolu'da Spina Bifida hastası genç için büyük mutluluk! Akülü araç sevinci yürekleri ısıttı!

Bolu’nun Mudurnu ilçesi, yürekleri ısıtan bir olaya ev sahipliği yaptı. Spina bifida (Ayrık Omurga Hastalığı) teşhisiyle doğan 13 yaşındaki Melih Yılmaz için Bolu Engelliler ve Kimsesizler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından önemli bir adım atıldı.

Engelleri Aşan Bir Hediye: Akülü Araç

Yılmaz, hayatını tekerlekli sandalye ile sürdürmek zorunda kalıyor ve belden aşağısını hareket ettiremiyor. Ancak bu durum, onun yaşama sevincini kıramadı. Dernek Başkanı Yüksel Ulaş'ın önderliğinde dernek üyeleri, Melih'in akülü araç ihtiyacını karşılamak üzere Mudurnu'ya geldiler. Derneğin bu anlamlı hediyesi, Melih'in yüzünü güldürdü ve ona daha özgür bir hareket alanı sağladı.

Toplumsal Destek ve Dayanışma

Bu olay, toplumun engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak için nasıl bir araya gelebileceğinin güzel bir örneğini sergiledi. Mudurnu Belediye Başkanı Doğan Onurlu'nun da katılımıyla gerçekleşen araç teslim töreni, toplumsal dayanışmanın önemini bir kez daha vurguladı.

Yüksel Ulaş, yaptığı açıklamada, "Melih kardeşimizin aracını teslim ettik. Allah güle güle binmeyi nasip etsin. Daha nice engelli çocuklarımıza destek olmaya devam edeceğiz," dedi ve toplumun her kesiminden engelli bireylere destek olunması çağrısında bulundu.