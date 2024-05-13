Bolu TMMOB’den unutulmayacak acılar ve işçi güvenliği çağrısı

10 yıl önce Türkiye, tarihinin en büyük madencilik faciasına tanık oldu. Soma, Manisa'da meydana gelen ve 301 madencinin hayatını kaybettiği bu facia, iş güvenliği eksikliklerinin trajik bir sonucuydu. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Bolu İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Erol Perçin, facianın onuncu yıldönümünde bir basın açıklaması yaparak, yaşananların unutulmaması gerektiğini vurguladı.

İhmalin boyutları

Perçin'in açıklamalarına göre, Soma faciası basit bir kaza değil, neoliberal politikaların bir sonucu olarak iş güvenliğinin ve kamu madenciliğinin ihmal edilmesinden kaynaklanıyor. Bu tür faciaların altında yatan nedenler arasında madencilik bilgi ve birikiminin göz ardı edilmesi, teknik altyapı yetersizlikleri ve bilimsel ölçütlerin dikkate alınmaması bulunuyor.

Politik söylemler ve gerçekler

Her iş cinayeti sonrasında siyasi iktidar tarafından yapılan açıklamalar genellikle olayın ardındaki gerçek sorumluları gizlemeye yönelik oluyor. Perçin, bu tür söylemlerin, işçilerin yaşam ve emek haklarını görmezden gelen bir tutumu yansıttığını belirtiyor. İş cinayetlerinin artışı, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin ihmal edilmesiyle doğrudan bağlantılı.

İş güvenliği yasalarının yetersizliği

Türkiye'nin iş kazaları ve işçi ölümleri konusunda Avrupa'da ilk sıralarda yer alması, mevcut iş güvenliği yasalarının yetersizliğini gözler önüne seriyor. Perçin, yasal düzenlemelerin ve denetim mekanizmalarının iş kazalarını önlemede yetersiz kaldığını, daha etkin bir denetim sisteminin şart olduğunu vurguluyor.

İşçi sağlığı ve güvenliği önerileri

Perçin'e göre, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda yapısal reformlar gerekiyor. Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı dışında, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, sendikalar ve TMMOB gibi kurumların da içinde olduğu bağımsız bir enstitünün bu alanda düzenlemeler yapması ve denetimleri yürütmesi öneriliyor.

Soma faciasının üzerinden geçen on yıl, acıların hala taze olduğunu gösteriyor. Perçin, bu tür olayların kader olmadığını, adeta cinayet olduğunu ve ancak işçilerin, emekçilerin, sendikaların ve meslek örgütlerinin birlikteliği ile önlenbileceğini ifade ediyor. Kamuoyuna yapılan bu açıklamayla, iş cinayetlerinin gerçek sorumlularının hesap vermesi ve işçi sağlığına yönelik ciddi adımların atılması çağrısı yapılıyor.