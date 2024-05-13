Batı Karadeniz’de sıfır atık enerjisi… Çöp yönetimi ile ekolojik dönüşüm nasıl başarılıyor?

Düzce’nin yeşil enerji dönüşümü

Düzce Belediyesi, çevreci ve yenilikçi bir adım atarak, evsel atıkların enerjiye dönüşümünü sağlayan Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisi'ni başarıyla hayata geçirdi. Tesis, 32 bin 553 ton atığı işleyerek, çevresel sürdürülebilirlik adına önemli bir adım attı.

Yenilenebilir enerji kaynağı olarak çöp

Bu tesis, atıkları ayrıştırarak biyogaz ve elektrik enerjisi üretimi yapmakta, bu süreçte 2024 yılının ilk dört ayında 1 milyon 782 bin 36 metreküp biyogaz enerjisi ve 2 bin 988,05 megavat elektrik üretimi gerçekleştirildi. Elde edilen enerji, 3 bin 586 hane için dört ay boyunca yeterli olacak kadar güç sağlıyor.

Ekonomiye ve çevreye katkı

Düzce'nin bu projesi, sadece enerji üretmekle kalmıyor, aynı zamanda ekonomiye de ciddi katkılar sunuyor. Tesis, atık yönetimiyle ilişkili maliyetleri azaltırken, yerel ekonomiye de dolaylı yoldan destek sağlamakta.

Karbon ayak izini azaltma

Tesiste yapılan işlemler sonucunda 1 milyon 658 bin 367,75 kilogram karbondioksit emisyonunun atmosfere karışması engellendi. Bu, 73 bin 705 ağacın karbon tutumu kapasitesine veya bin 185 aracın trafiğe çıkmasının önlenmesine eşdeğer bir çevresel yarar sağlıyor.

Sürdürülebilir çevre politikaları

Düzce Belediyesi, bu tesis ile atık yönetiminde sürdürülebilir politikalar geliştirerek, uzun vadeli çözümler sunuyor. Çöplerin değerlendirilmesi, çevresel kirliliğin önlenmesine yardımcı olmakta ve doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunmaktadır.

Topluma ve doğaya saygılı yaklaşım

Proje, yerel halkın yaşam kalitesini artırırken, çevre bilincini de güçlendiriyor. Düzce Belediyesi, çevreye duyarlı bu tesis ile hem topluma hem de doğaya saygılı bir model sergiliyor. Düzce'nin bu yenilikçi adımı, sadece yerel ölçekte değil, ulusal çevre politikalarına da örnek teşkil ediyor. Bu tesis, gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle, sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.