Bolu Yeniden Refah Partisi'nin istihdam ve haklar konusunda yenilikler önerisi

Yeniden Refah Partisi Bolu İl Başkanı Sadettin Baskın, engelli vatandaşların unutulduğunu ve haklarının gözetilmediğini belirterek, partisinin bu konuda sürekli projeler ürettiğini ve siyasi çözüm önerileri sunduğunu açıkladı. Baskın, engellilere yönelik istihdam oranlarının artırılması gerektiğini ve mevcut hükümetten bu konuda adımlar atmasını beklediklerini vurguladı.

Engelli istihdamında önemli adımlar

hükümet döneminde engellilere sağlanan haklar ve imkanlar arttırılmış, engelli istihdamı %2'den %3'e çıkarılmıştı. Ancak, Yeniden Refah Partisi, nüfus artışı ve engelli sayısının artmasıyla birlikte bu oranın %6'ya çıkması gerektiğini savunuyor. Parti, bu konuda TBMM'ye kanun teklifi sunmuş, ancak bu teklifin halen komisyonlarda bekletildiğini belirtiyor.

Engelli atamaları ve mevcut sorunlar

2022 yılında 12.000 engelli vatandaşın istihdam edileceğine dair verilen sözlerin tutulmaması üzerine, Yeniden Refah Partisi her atama döneminde en az 10.000 engelli ataması yapılmasını öneriyor. Baskın, engelli atamalarının yetersizliğine dikkat çekerek, engelli vatandaşların ve ailelerinin yaşadığı zorluklara çözüm üretmek için somut adımlar atılmasını istiyor.

Engelli raporları ve sağlık standardizasyonu

Son yıllarda engelli raporlarının sayısında artış olduğunu ve bu durumun devlete ek yükler getirdiğini belirten Baskın, rapor alım sürecinin standardize edilmesi gerektiğini vurguluyor. Özellikle psikiyatrik rahatsızlıklar ve iç hastalıklar konusunda engelli raporu verilmesinde sıkıntılar yaşandığını ve bunun engelli istihdamını olumsuz etkilediğini ifade ediyor.

Engelli maaşları ve finansal destekler

Engelli ve bakım maaşlarının düşük olması ve aile gelirine bağlı kesintilerin yaşanması, Yeniden Refah Partisi'nin eleştirdiği başka bir konu. Parti, engelli maaşlarının en az asgari ücret seviyesine çıkarılmasını ve engellilerin maddi durumlarının iyileştirilmesini talep ediyor.

Engelli araç alımı ve ortez/protez yardımları

Engelli vatandaşların araç alımında ve ortez/protez kullanımında yaşadıkları zorluklara da değinen Baskın, ÖTV'siz araç alımında fiyat sınırının kaldırılmasını ve ortez/protez için devlet katkısının güncellenmesini öneriyor. Bu düzenlemelerle engellilerin yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Belediyelerde engellilere yönelik hizmetler

Yeniden Refah Partisi'nin yerel yönetimlerde de engellilere yönelik hizmetleri geliştirmeyi planladığını belirten Baskın, belediyelerin engelli vatandaşlar için danışmanlık hizmetleri sunacağını ve engelsiz ulaşım imkanları sağlayacağını ifade etti. Parti, belediye başkanlıkları döneminde engelli dostu projeleri hayata geçirmeye odaklanacak.