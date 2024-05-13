Bolu halkı İzzet Baysal için yürüdü: 7.1 kilometrelik coşkulu yürüyüş!

Bolu, Türkiye'nin en önemli şükran günü etkinliklerinden birine daha ev sahipliği yaptı. Her yıl 10-12 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen İzzet Baysal Şükran Günleri'nin bu yılki programı, Bolu Kent Konseyi'nin organize ettiği ve ilk kez gerçekleştirilen "Babamızdan - Atamıza Halk Yürüyüşü" ile renklendi. Yaklaşık 850 kişinin katılımıyla gerçekleşen yürüyüş, kentin sosyal hayatına yeni bir soluk getirdi.

Halkın coşkusuyla 7.1 kilometre

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü'nde başlayan yürüyüş, İzzet Baysal'ın anıt mezarı başında toplanan kalabalıkla start aldı. Bolu Belediyesi Mezarlıklar Müdürü'nün yaptığı dua ile başlayan yürüyüşe, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Serin, Rektör Vekili Hüsamettin Gündüz, İzzet Baysal Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Yamaner, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Belediye Başkan Yardımcıları, Bolu Kent Konseyi üyeleri, yürüyüş gurupları , bisiklet gurubu, AİBÜ öğrencileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

Etkinliklerle dolu bir gün

Yürüyüş, Bolu Belediyesi "Doğayı Seviyorum" grubunun lideri Süleyman Özdoğan öncülüğünde, Osman Teoman artçılığında devam etti. Kasaplar Köyü'nde verilen on dakikalık mola, etkinliğe ayrı bir renk kattı. Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı spor aktiviteleri ve marşlar, yürüyüşe enerji ve coşku sağladı.

Saygı ve anma ile son bulan yürüyüş

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı. Bolu'daki bu anlamlı etkinlik, İzzet Baysal'ı anma ve onun mirasını yaşatma amacını taşıyor. Yürüyüş, Bolu halkının birlik ve beraberlik içinde, doğal güzellikler arasında sağlıklı bir etkinlik yapmasını sağlayarak, toplumsal dayanışmayı pekiştiriyor.