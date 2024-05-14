14 Mayıs 2024 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!

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İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 14 Mayıs 2024 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.

İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR ilanlarına başvurmak için, İŞKUR giriş sayfasından ve İŞKUR e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

14 Mayıs 2024 OLAN İŞ İLANLARI SON BAŞVURU TARİHİ

ZE MEDYA PRODÜKSİYON VE GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Pizza Ustası

ÖZEL ÖZSAĞLIK HİZMETLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. - Temizlik Görevlisi

ZENGİN DÖKÜM ANONİM ŞİRKETİ -Diğer Metal Döküm Kalıpçıları ve Maça Yapıcıları

ZENGİN DÖKÜM ANONİM ŞİRKETİ - Proses İşçisi

ZENGİN DÖKÜM ANONİM ŞİRKETİ - Beden İşçisi (Genel)

GAZİANTEPLİ BAKLAVACI HAKGÜL GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Satış Danışmanı / Uzman Yardımcısı

GAZİANTEPLİ BAKLAVACI HAKGÜL GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – Kasiyer

MEFA ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİ - Proses İşçisi

FİRUNE UNLU MAMÜLLER GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Satış Elemanı / Danışmanı

CEVAHİRCİOĞLU DERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Deri İşçisi

TURKUAZ ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Muhasebe Yardımcı Elemanı

AKDEMİR GRUP İNŞAAT DEMİR ÇELİK GIDA TURİZM HAYVANCILIK SANA Yİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - E-Ticaret ve Pazarlama Elemanı

SİLSÜPÜR MAKİNA HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Sekreter