Bolu'da dijital dönüşüm zirvesi! "1. Uluslararası İletişim Günleri" başladı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) İletişim Fakültesi, dijital dönüşüm ve yeni medya alanlarında önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. "1. Uluslararası İletişim Günleri/Dijital Dönüşüm ve Yeni Medya Sempozyumu" adı altında gerçekleşen bu önemli sempozyum, üniversitenin Kongre Merkezi'nde başladı.

Üst Düzey Katılımlar ve Açılış Konuşmaları

Etkinliğin açılışına, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Tandırlı gibi üniversitenin önemli isimleri katıldı. Ayrıca çok sayıda konuk araştırmacı ve öğrenci de sempozyumda yer aldı. Rektör Alişarlı, bu etkinliğin fakültenin düzenlediği ilk uluslararası sempozyum olduğunu vurgulayarak, tüm emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Teknoloji ve İletişimde Dönüşüm

Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, teknolojik gelişmelerin iletişimin doğasını nasıl değiştirdiğine dair görüşlerini paylaştı. Alişarlı, "Bilgisayar ve internetin hayatımıza girmesiyle birlikte, iletişimde ve diğer pek çok alanda devrim niteliğinde gelişmeler yaşandı. Artık dünya, sınırların ortadan kalktığı küresel bir köy haline geldi," dedi.

Etkileyici Sunumlar ve İletişim Sorunları

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, "Müzelerin İletişim Kurma Gereksinimi ve Dijital Dönüşüm" konulu bir sunum yaptı. Üsküdar Üniversitesi'nden Prof. Dr. Süleyman İrvan ise "Gazetecilik Etiği İnternet Sınavında" başlıklı sunumunda, internet gazeteciliğinin karşılaştığı etik sorunları ele aldı.

Sempozyumun Devamı ve Kapanış

15 Mayıs'a kadar devam edecek olan sempozyum, hem yüz yüze hem de çevrim içi olmak üzere çeşitli sunumlarla alanında uzman yerli ve yabancı akademisyenleri ağırlayacak. Etkinlik, katılımcılar arasında bilgi alışverişinin yanı sıra yeni iş birliklerinin de zeminini hazırlıyor.