Bolu'da beklenmedik Mayıs karı! Köroğlu Dağları dün beyaza büründü

Dün Bolu'da Yaşanan İlginç Hava Durumu

Bolu'da dün yaşanan hava koşulları, ilkbaharın ortasında beklenmeyen bir kar yağışına sahne oldu. Genelde mayıs ayında baharın tadını çıkaran Bolu, aniden gelen karla birlikte kış manzaralarına büründü. Gün boyu etkili olan aralıklı yağmurlar, yüksek kesimlerde yerini beyaz örtüye bıraktı.

Köroğlu Dağları'nda Kar Sürprizi

Özellikle Köroğlu Dağları ve çevresindeki yüksek bölgeler, dün itibariyle kar yağışının etkisi altına girdi. Yaklaşık 10 köyün yaylası olarak bilinen Sarıalan Yaylası, kısa süreli ve etkili kar yağışıyla beyaza büründü. Bu durum, bölgede 5 santimetrelik kar kalınlığına yol açtı ve yeşil alanlar kısa sürede beyaz bir örtüyle kaplandı.

Meteorolojik Açıdan Nadir Bir Olay

Mayıs ayında kar yağışı, Bolu gibi ılıman iklim bölgeleri için oldukça nadirdir. Meteoroloji uzmanları, bu tür olayların mevsimsel geçiş dönemlerinde yaşanabileceğini ve küresel iklim değişikliklerinin etkilerinin bir yansıması olabileceğini belirtiyorlar. Bolu'nun yüksek kesimlerinde meydana gelen bu kar yağışı, hem doğa severler hem de iklim bilimciler için ilginç bir gözlem fırsatı sundu.

Bolu'da Kış Bahara Meydan Okudu

Her ne kadar takvimler ilkbaharı gösterse de, Bolu'da dün yaşananlar, kışın hala daha ne kadar etkili olabileceğini gözler önüne serdi. Bölge sakinleri ve ziyaretçiler, mayıs ayında karla kaplı manzaralar karşısında hem şaşkınlık hem de hayranlık yaşadılar. Köroğlu Dağları'nın beyaz örtüyle kaplanması, sosyal medyada da geniş yer buldu ve pek çok kişi tarafından paylaşıldı.