BAİBÜ öğrencileri ulaşım zamlarına karşı tepki gösterdi! Başkan Tanju Özcan’a seslendiler!



Bolu'da üniversite öğrencileri, ulaşıma yapılan yüzde 63'lük zamma tepki olarak sokaklara döküldü. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) öğrencileri, yağmur altında düzenledikleri protesto yürüyüşüyle zammın geri alınmasını talep etti. Özel halk otobüsleri ve taksi tarifelerine yapılan bu zam, Bolu Belediyesi'nin Mayıs ayında gerçekleştirdiği oturumda oy birliğiyle kabul edildi.

Yüksek Zam Oranları Öğrencileri Harekete Geçirdi

Şehir içi ulaşımda kullanılan özel halk otobüslerinin tam bileti 15 liradan 25 liraya, öğrenci bileti ise 11 liradan 18 liraya yükseltildi. Açılış ücreti ise 40 lira olarak belirlenen taksilerdeki fiyat artışları, Bolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın talebi üzerine gerçekleşti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, öğrencilerin endişelerini dinleyerek, zammın gerekçelerini açıklayacak ve gerekirse konuyu tekrar belediye meclisine taşıyacaklarını söz verdi.

Öğrencilerden Etkili Protesto

Valilik Meydanı'nda toplanan BAİBÜ öğrencileri, sağanak yağış altında Bolu Belediyesi binasına kadar sloganlar eşliğinde yürüdü. Gazetecilik Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Orçun Akyol ve Psikoloji Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Zeynep Dinç, zamların geri alınmasını talep etti. Bolu Belediye Başkanı Özcan, protestoya katılan öğrenci temsilcileri ile bir araya gelerek durumu değerlendirdi.

Zammın Arkasında Özelleştirme Var

2014 yılında özelleştirilen özel halk otobüsleri konusunda konuşan Başkan Özcan, otobüslerin belediyeye ait olsa bile zarar etmeyi göze alarak zam yapmayacaklarını belirtti. Ancak mevcut durumda, öğrenciler ve Şoförler Odası ile görüşmeler planlandığını ifade etti. Öğrencilerin tepkisi, bu diyalog sürecinde önemli bir rol oynayacak.