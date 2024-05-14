Radar cezalarının hukuka uygunluğu mahkeme tarafından sorgulandı; Emsal karar

Türkiye genelinde sürücüler, radar cezalarının adil olmadığı yönünde şikayetlerini artırırken, İzmir'de bir avukatın başlattığı hukuk mücadelesi radar cezalarıyla ilgili önemli bir kararın çıkmasını sağladı. İzmir Menemen Sulh Ceza Hakimliği, radar cezaları üzerine yapılan itirazları değerlendirerek, radar cihazlarının hata paylarını dikkate alan yeni bir yargı kararı verdi.

Avukatın Radar Cezası İtirazı ve Mahkemenin Kararı

İzmir Menemen Çevre Yolu'nda, hız limiti olan 120 km/s üzerine 135 km/s hızla seyir halindeyken radar tarafından tespit edilen Avukat Oğuzhan Bizkevelci, kesilen cezanın haksız olduğunu iddia etti. Mahkeme, radar cihazlarının hata payları göz önünde bulundurularak, yapılan ölçümlerin %2 hata payı içerebileceğini ve bu durumun, %10'luk tolerans ile birleştiğinde cezanın haksız olduğunu ortaya koydu.

Emsal Teşkil Eden Yargı Kararı ve Sonuçları

İzmir Menemen Sulh Ceza Hakimliği, radarla hız ölçümünde yapılan hataların dikkate alınması gerektiğine hükmederek, avukat Bizkevelci'nin itirazını haklı buldu ve cezayı iptal etti. Bu karar, radar cezaları konusunda benzer durumları yaşayan diğer vatandaşlar için de emsal teşkil edecek bir örnek oluşturuyor.

Vatandaşların Radar Cezaları Karşısındaki Hak Arayışı

Radar cezalarının hukuka uygunluğu konusundaki bu gelişme, Türkiye'deki milyonlarca sürücü için umut verici bir haber olarak kabul ediliyor. Cezaların adil olup olmadığı konusunda endişelerini dile getiren vatandaşlar, mahkeme kararını olumlu karşılarken, bu tür durumlarla karşılaşanların haklarını yargı yoluyla araması gerektiği vurgulanıyor.