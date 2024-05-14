Dünya çapında teknoloji ve yazılım çözümleri sunan RIB Software, sektör lideri BIM ve 2D yaklaşık maliyet yazılımı olan RIB CostX'in Türkiye'deki lansmanını büyük bir heyecanla duyurdu. Bu stratejik hamle, yerel inşaat şirketleri, yükleniciler ve geliştiricilere büyük avantajlar sağlayacak.

RIB CostX'in getirdiği yenilikler ve avantajlar

RIB Software, RIB CostX yazılımını Türkiye pazarına sunarak, inşaat sektöründe maliyet ve verimlilik yönetimini yeniden şekillendiriyor. Bu yazılım, kullanıcılarına 2D ve 3D modeller üzerinden hassas maliyet hesaplamaları yapma imkânı tanıyarak, projelerin zamanında ve bütçe dahilinde tamamlanmasına olanak tanır. Daniel Deter, CMA Construction İnşaat Öncesi Direktörü, CostX'in piyasadaki en etkili maliyet hesaplama araçlarından biri olduğunu belirtti.

Sektör liderlerinden tam not

Royal BAM Group İnşaat Öncesi Direktörü Gary Dowden ve Soben Kurucu ve Genel Müdürü Scott Smyth gibi sektör profesyonelleri, yazılımın kullanım kolaylığı ve işlevsellik açısından piyasadaki en iyiler arasında yer aldığını vurguluyorlar. Dowden, yazılımın metraj hesabı kapasitelerini özellikle takdir ederken, Smyth, Birleşik Krallık'taki büyük ve karmaşık projelerde CostX kullanımının başarısını örnek gösterdi.

Türkiye pazarına özel beklentiler

Alexander Haagendrup, RIB Software İş Geliştirme Müdürü, Türkiye'ye yönelik stratejik planlarını ve beklentilerini paylaştı. Haagendrup, "CostX'in Türkiye pazarına sunulmasıyla birlikte buradaki inşaat profesyonellerine dünya standartlarında bir yazılım çözümü sunmaktan büyük bir gurur duyuyoruz" dedi. Bu gelişme, Türkiye'deki inşaat projelerinin daha verimli ve maliyet açısından daha kontrollü ilerlemesine katkı sağlayacak.

Daha verimli projeler

RIB Software'in bu yenilikçi adımı, Türkiye'deki inşaat sektörünü modern teknolojilerle tanıştırarak, global rekabetçilik açısından önemli bir sıçrama yapmasını sağlayacak. Türkiye, RIB CostX gibi gelişmiş araçlarla projelerini daha verimli bir şekilde yönetme fırsatına sahip olacak.