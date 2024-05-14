Dubleks evin çatısında yangın paniği! Köylüler ve itfaiye seferber oldu

Köydeki Dayanışma Alevlere Karşı

Ali Ö.'ye ait olan ve köyün çatısında alevlerin yükseldiği ev, Ören köyü sakinlerinin hızlı müdahalesiyle dikkat çekti. Yangın, köylülerin de destek verdiği itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. İlk bilgilere göre, yangın, evin çatı katında başladı ve kısa sürede büyüdü.

İtfaiye Ekiplerinin Yoğun Çalışması ve Köylülerin Destekleriyle Yangın Kontrol Altında

Olay yerine sevk edilen Cumayeri Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale etmek için yoğun bir çaba sarf etti. Çevre ilçelerden ve Düzce merkezden ek itfaiye birimleri de yangın bölgesine yönlendirildi. Köylüler ise itfaiye hortumlarını kullanarak alevlere müdahalede bulundu. Bu süreçte, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarlar ve koordinasyon çalışmaları da etkili oldu.

Yangının Zararları ve Devam Eden Soruşturma

Yangında dubleks evin çatı katı kullanılamaz hale gelirken, jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma, yangının çıkış nedenini ve olası ihmallere yönelik detayları açığa çıkaracak. Bölge sakinleri ve yetkililer, yangının neden olduğu zararların telafisi için çalışmalarını sürdürüyor.