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Dubleks evin çatısında yangın paniği! Köylüler ve itfaiye seferber oldu

Düzce'nin Cumayeri ilçesine bağlı Ören köyünde, bir dubleks evin çatı katında meydana gelen yangın, bölge sakinlerini ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Köylüler, yangını söndürme çabalarına aktif olarak katıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Dubleks evin çatısında yangın paniği! Köylüler ve itfaiye seferber oldu
Dubleks evin çatısında yangın paniği! Köylüler ve itfaiye seferber oldu
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Köydeki Dayanışma Alevlere Karşı

Ali Ö.'ye ait olan ve köyün çatısında alevlerin yükseldiği ev, Ören köyü sakinlerinin hızlı müdahalesiyle dikkat çekti. Yangın, köylülerin de destek verdiği itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. İlk bilgilere göre, yangın, evin çatı katında başladı ve kısa sürede büyüdü.

Dubleks evin çatısında yangın paniği! Köylüler ve itfaiye seferber oldu

İtfaiye Ekiplerinin Yoğun Çalışması ve Köylülerin Destekleriyle Yangın Kontrol Altında

Olay yerine sevk edilen Cumayeri Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale etmek için yoğun bir çaba sarf etti. Çevre ilçelerden ve Düzce merkezden ek itfaiye birimleri de yangın bölgesine yönlendirildi. Köylüler ise itfaiye hortumlarını kullanarak alevlere müdahalede bulundu. Bu süreçte, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarlar ve koordinasyon çalışmaları da etkili oldu.Dubleks evin çatısında yangın paniği! Köylüler ve itfaiye seferber oldu

Yangının Zararları ve Devam Eden Soruşturma

Yangında dubleks evin çatı katı kullanılamaz hale gelirken, jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma, yangının çıkış nedenini ve olası ihmallere yönelik detayları açığa çıkaracak. Bölge sakinleri ve yetkililer, yangının neden olduğu zararların telafisi için çalışmalarını sürdürüyor.
# destek, çevre, düzce

14 May 2024 - 10:13 Düzce/ Cumayeri- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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