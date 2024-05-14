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Fırtınanın şiddetiyle araçlar ağaç altında kaldı! Vatandaşlar ne olduğunu anlayamadı

Düzce'de şiddetli fırtına sebebiyle devrilen ağaçlar, park halindeki araçları altına aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yollar açıldı, vatandaşlar olayı anlattı.

İhlas Haber Ajansı
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Fırtınanın şiddetiyle araçlar ağaç altında kaldı! Vatandaşlar ne olduğunu anlayamadı
Fırtınanın şiddetiyle araçlar ağaç altında kaldı! Vatandaşlar ne olduğunu anlayamadı
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Şiddetli Rüzgarlar Şehir Merkezini Felç Etti

Düzce'de öğle saatlerinde başlayan şiddetli fırtına ve yoğun yağmur, günlük hayatı olumsuz yönde etkiledi. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından başlayan fırtına, Düzce'nin şehir merkezinde büyük hasara yol açtı. Özellikle Hamidiye Mahallesi ve Aziziye Mahallesi'nde şiddetli rüzgarlar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi.

Fırtınanın şiddetiyle araçlar ağaç altında kaldı! Vatandaşlar ne olduğunu anlayamadı

Ağaçların Kurbanları: Minibüs ve Otomobil

Fırtınanın etkisiyle devrilen ağaçlar, park halindeki bir servis minibüsü ve bir otomobili altına aldı. Olay, araç sahipleri ve çevredeki vatandaşlar için büyük bir şok yarattı. Ağaçlar, park edilen araçların üzerine düşerken, büyük maddi hasara neden oldu.Fırtınanın şiddetiyle araçlar ağaç altında kaldı! Vatandaşlar ne olduğunu anlayamadı

İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Düzce Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, devrilen ağaçları hızla keserek yolları trafiğe açtı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları, yaşanan doğal afetin etkilerini hafifletmeye yardımcı oldu ve güvenli bir geçiş sağlandı.Fırtınanın şiddetiyle araçlar ağaç altında kaldı! Vatandaşlar ne olduğunu anlayamadı

Vatandaşlar Olayı Anlatıyor: Ayşe Kalaycıoğlu'nun Başına Gelenler

Ağacın altında kalan otomobilin sahibi Ayşe Kalaycıoğlu, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Kursa gelmiştim ve park yeri bulamayınca diğer araçlar gibi ben de ağacın altına park ettim. Otomobilimin üzerine ağaç devrildiğinde kursdaydım ve haber telefonla geldi. Olay yerine vardığımda, arabamın üzerine devrilen ağacı gördüm." Kalaycıoğlu, yaşananları şaşkınlık ve üzüntü ile karşıladı.Fırtınanın şiddetiyle araçlar ağaç altında kaldı! Vatandaşlar ne olduğunu anlayamadı

# araç, düzce, otomobil, meteoroloji

14 May 2024 - 10:18 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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