Fırtınanın şiddetiyle araçlar ağaç altında kaldı! Vatandaşlar ne olduğunu anlayamadı

Şiddetli Rüzgarlar Şehir Merkezini Felç Etti
Düzce'de öğle saatlerinde başlayan şiddetli fırtına ve yoğun yağmur, günlük hayatı olumsuz yönde etkiledi. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından başlayan fırtına, Düzce'nin şehir merkezinde büyük hasara yol açtı. Özellikle Hamidiye Mahallesi ve Aziziye Mahallesi'nde şiddetli rüzgarlar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi.
Ağaçların Kurbanları: Minibüs ve Otomobil
Fırtınanın etkisiyle devrilen ağaçlar, park halindeki bir servis minibüsü ve bir otomobili altına aldı. Olay, araç sahipleri ve çevredeki vatandaşlar için büyük bir şok yarattı. Ağaçlar, park edilen araçların üzerine düşerken, büyük maddi hasara neden oldu.
İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti
Düzce Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, devrilen ağaçları hızla keserek yolları trafiğe açtı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları, yaşanan doğal afetin etkilerini hafifletmeye yardımcı oldu ve güvenli bir geçiş sağlandı.
Vatandaşlar Olayı Anlatıyor: Ayşe Kalaycıoğlu'nun Başına Gelenler
Ağacın altında kalan otomobilin sahibi Ayşe Kalaycıoğlu, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Kursa gelmiştim ve park yeri bulamayınca diğer araçlar gibi ben de ağacın altına park ettim. Otomobilimin üzerine ağaç devrildiğinde kursdaydım ve haber telefonla geldi. Olay yerine vardığımda, arabamın üzerine devrilen ağacı gördüm." Kalaycıoğlu, yaşananları şaşkınlık ve üzüntü ile karşıladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.