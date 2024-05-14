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Öğrencilerin sokak hayvanlarına yaptıkları mest etti! herkes yaptıklarını alkışladı

Zonguldak'ta lise öğrencileri, ÇEDES projesi çerçevesinde çöp toplama ve sokak hayvanlarını besleme etkinliği düzenledi. Çevre bilinci ve hayvan haklarına dikkat çektiler.

İhlas Haber Ajansı
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Öğrencilerin sokak hayvanlarına yaptıkları mest etti! herkes yaptıklarını alkışladı mask
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Zonguldak Şehit Yusuf Yelkenci Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin 9. sınıf öğrencileri, çevre bilincini artırmak amacıyla dikkat çekici bir sosyal sorumluluk projesine imza attılar. Biyoloji öğretmeni Elif Onan ve Meslek Dersleri öğretmeni Musa Gök rehberliğinde gerçekleştirilen etkinlik, ÇEDES projesi kapsamında Kozlu sahilinde yapıldı.

Çevre Temizliğine Dikkat Çeken Etkinlik

Öğrenciler, sahil şeridini dolaşarak çöpleri topladılar ve çöp konteynerlarına uygun şekilde attılar. Bu etkinlik, çevresel farkındalığı artırma ve çevre kirliliğiyle mücadele konularında gençler arasında bilinç oluşturmayı amaçlıyor. Toplanan çöpler, uzun süredir sahilin hem görüntüsünü bozuyor hem de ekolojik dengeye zarar veriyordu.

Öğrencilerin sokak hayvanlarına yaptıkları mest etti! herkes yaptıklarını alkışladı

Sokak Hayvanlarına Şefkat Eli

Etkinliğin ikinci aşamasında öğrenciler, sokak hayvanları için özenle hazırlanan yiyecekleri belirlenen noktalara bıraktı. Bazı öğrenciler ise hayvanları elleriyle besleyerek onlara şefkat gösterdi. Bu özverili davranış, hem hayvanları destekleme hem de toplumda hayvan haklarına dair farkındalığı artırma hedefi taşıyor.

Öğretmen ve öğrenciler tarafından yürütülen bu örnek etkinlik, yerel halk tarafından büyük takdir topladı. Etkinlik, hem çevre temizliği hem de sokak hayvanlarının korunması konusunda farkındalık yaratmayı başardı.

# çevre

14 May 2024 - 10:23 Zonguldak- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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