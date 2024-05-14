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Direksiyon hakimiyetini kaybedip çaya uçtu, kazayı görenler gözlerine inanamadı!

Karabük Yenice'de meydana gelen trafik kazasında bir otomobil çaya uçtu, sürücü yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Trafik güvenliği konusunda önlemler artırılmalı.

İhlas Haber Ajansı
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Direksiyon hakimiyetini kaybedip çaya uçtu, kazayı görenler gözlerine inanamadı! mask
Direksiyon hakimiyetini kaybedip çaya uçtu, kazayı görenler gözlerine inanamadı!
Direksiyon hakimiyetini kaybedip çaya uçtu, kazayı görenler gözlerine inanamadı!
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Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil bariyerlere çarptıktan sonra çaya düştü. Kazada yaralanan sürücü, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Direksiyon hakimiyetini kaybedip çaya uçtu, kazayı görenler gözlerine inanamadı!

Kontrolden Çıkan Araç Çaya Uçtu

Yenice, Karabük'te dün meydana gelen kaza, sürücüler için yeni bir uyarı niteliği taşıyor. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Ö. yönetimindeki 78 ABC 495 plakalı Tofaş marka araç, Çırapazarı mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaza yaptı. Araç, yüksek hız ve dikkatsizlik sonucu demir korkuluklara çarparak direk çaya uçtu.

Hızlı Müdahale Hayat Kurtardı

Yusuf Ö., araç içinden kendi imkanları ile çıkmayı başararak boğulmaktan son anda kurtuldu. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü çay yatağından çıkartarak ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Sürücünün sağlık durumu hakkında detaylı bilgi verilmezken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
# polis, araç, kaza, eğitim, trafik, karabük, otomobil

14 May 2024 - 10:27 Karabük/ Yenice- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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