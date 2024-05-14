Bursaspor'un başkan adayları kimler? Bursaspor olağan genel kurul ne zaman?

Bursaspor camiası, 19-26 Mayıs tarihlerinde yapılacak Olağan Genel Kurul öncesi, başkan adaylarını büyük bir merakla bekliyordu. Beklenen haber, Divan Kurulu tarafından Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yapılan açıklamayla son buldu. Kurul, üç başkan aday adayının evraklarını kabul etti, böylece aday adaylıkları resmiyet kazandı.

Bursaspor'a kimler talip?

Enes Çelik, Raşit Barışıcı ve Levent Dönertaş, Bursaspor Kulübü'nün geleceği için yarışacak olan isimler olarak öne çıkıyor. Her biri, kulübün gelecek vizyonuna katkıda bulunmak adına önemli adımlar attı. Özellikle Enes Çelik, kulübe 100 bin TL bağış yaparak desteklerini ve adaylıklarını pekiştirdi. Diğer aday adayları ise bu tür bir bağışta bulunmadı.

Başvuru süreci ve gereklilikler

Başvuru süreci, 15.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleşen organizasyonda başladı. Adaylar, adaylık için gerekli evrakları Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder'e teslim etti. Adaylar ayrıca, adaylıklarını kesinleştirmek için gereken prosedürleri perşembe gününe kadar tamamlamak zorunda. Başkan Sakder, adaylardan her birinin 100 imza toplamasını ve yönetim listelerini kulübe teslim etmesini beklediklerini belirtti.

Gelecek için umutlar ve beklentiler

Divan Kurulu Başkanı Sakder, yaptığı açıklamada, başvuran adaylar ve katkıda bulunan herkese teşekkür etti. Sakder, "Bursaspor'umuz için hayırlı olsun. Yeni seçilecek yönetimle beraber geleceğimizi daha güzel kılmayı temenni ediyorum," dedi. Kulüp, yeni yönetimle birlikte daha parlak bir gelecek hedefliyor.

Bursaspor taraftarlarından yakın takip

Bu heyecan verici süreç, Bursaspor taraftarları tarafından yakından takip ediliyor. Kulübün geleceği, yeni seçilecek başkan ve yönetimin vizyonuna bağlı olarak şekillenecek. Bursaspor camiası, genel kurulun sağlıklı ve başarılı bir şekilde gerçekleşmesini umut ediyor.