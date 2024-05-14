Karabük'ün tarihi ilçesi Safranbolu, bu kez kültürel mirasıyla değil, adrenalin yüklü bir olayla gündeme geldi. Emek Mahallesi'nde gerçekleşen ve yürekleri ağza getiren bir budama çalışması, cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, bir kişinin yaklaşık 9 metre yükseklikteki bir ağaca merdivenle çıkarak, hiçbir güvenlik önlemi almadan yaptığı tehlikeli budama işlemi etrafında dönüyor.

Güvenlik Önlemleri Yetersiz: Risk Altında Budama

Vatandaşların gözleri önünde gerçekleşen ve tehlikenin boyutlarını gözler önüne seren bu çalışmada, bölge sakinleri endişe içinde izledi. Görgü tanıkları, budama işlemini yapan şahsın bir elinde ağaç kesim motoru, diğer elinde ise ağaç dalına tutunarak dengede kalmaya çalıştığını ifade etti. Bu tehlikeli manzara, iş güvenliği açısından ciddi sorunları da beraberinde getiriyor

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Yerel Halk Tedirgin: Kadın Merdiveni Tutarken Kaydedildi

Çalışma sırasında, bir kadının merdiveni tutmaya çalıştığı anlar da kameralara yansıdı. Bu, alınan önlemlerin yetersizliğini ve olası bir kazanın ne kadar yakın olduğunu ortaya koyuyor. İş güvenliği uzmanları, bu tür yüksekten düşme riski taşıyan çalışmaların, mutlaka profesyonel ekipman ve tam güvenlik tedbirleri ile yapılması gerektiğini vurguluyor.