Engelimiz Kalmasın defilesi; Engelli hayvanlar için renkli ve anlamlı bir gün

Ankara'da Engelli Hayvanlar İçin Özel Defile

Ankara'da engelli hayvanlar için düzenlenen özel bir defile, renkli sahnelerle dolu anlara ev sahipliği yaptı. "Engelimiz Kalmasın" sloganıyla gerçekleştirilen bu etkinlik, çeşitli kazalar sonucu sakatlanmış kedilerin ve köpeklerin farkındalığını artırmak amacı taşıyor. Engelli hayvanlar, mankenler eşliğinde podyumda yürüyerek, zorlukların üstesinden gelmenin mümkün olduğunu gösterdi.

Etkinlik Geliri Engelli Hayvanlara harcanacak

Veteriner Teknikeri ve Fizyoterapist İbrahim Enes, etkinlikte köpeği 'Kozmo' ile birlikte yer aldı. İbrahim Enes, "Kozmo kliniğimize geldiğinde iki aylıktı ve yürüyemiyordu. Sahibi tarafından kazayla düşürülmüştü. Uyguladığımız tedaviler sonucunda Kozmo şimdi sağlıklı bir şekilde yürüyor ve hayatını sürdürebiliyor" dedi. Etkinlikten elde edilen gelirin, engelli hayvanların ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacağını belirtti.

Depremin Unutulan Mağdurları: Engelli Hayvanlar

Yasemin Kalkan, 2016 yılından bu yana hayvan bakımı ile uğraştığını ve himayesinde 20'ye yakın 'çocuğunun' olduğunu ifade etti. Depremin yıl dönümünde Hatay barınağını ziyaret ettiğinde, Toprak adında bir köpeği kangalların arasında gördüğünü ve onu da Ankara'ya getirme kararı aldığını anlattı. Kalkan, "Toprak orada çok üzgün ve mutsuzdu. Engelinden dolayı büyük köpeklerin arasında zorlanıyordu" dedi. Defilede toplanan bağışların, engelli ve hasta hayvanların tedavisinde kullanılacağını söyledi.

Farkındalık Yaratan Bir Etkinlik

"Engelimiz Kalmasın" defilesi, engelli hayvanlar ve insanlar arasındaki özel bağı vurgulayan bir etkinlik oldu. Bu etkinlikle, hayvanların yaşam kalitesini artırmak ve onlara daha iyi bir gelecek sunmak amacı güdüldü. Engelli hayvanların yaşam mücadeleleri, onların da sevgi ve ilgiye ihtiyaç duyduklarını gözler önüne serdi. Bu tür etkinlikler, toplumda empati ve anlayışın artmasına katkı sağlayarak, engelli hayvanlar için daha iyi bir yaşam umudunu yeşertiyor.