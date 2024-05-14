Engelimiz Kalmasın defilesi; Engelli hayvanlar için renkli ve anlamlı bir gün

Ankara'da Engelli Hayvanlar İçin Özel Defile
Ankara'da engelli hayvanlar için düzenlenen özel bir defile, renkli sahnelerle dolu anlara ev sahipliği yaptı. "Engelimiz Kalmasın" sloganıyla gerçekleştirilen bu etkinlik, çeşitli kazalar sonucu sakatlanmış kedilerin ve köpeklerin farkındalığını artırmak amacı taşıyor. Engelli hayvanlar, mankenler eşliğinde podyumda yürüyerek, zorlukların üstesinden gelmenin mümkün olduğunu gösterdi.
Etkinlik Geliri Engelli Hayvanlara harcanacak
Veteriner Teknikeri ve Fizyoterapist İbrahim Enes, etkinlikte köpeği 'Kozmo' ile birlikte yer aldı. İbrahim Enes, "Kozmo kliniğimize geldiğinde iki aylıktı ve yürüyemiyordu. Sahibi tarafından kazayla düşürülmüştü. Uyguladığımız tedaviler sonucunda Kozmo şimdi sağlıklı bir şekilde yürüyor ve hayatını sürdürebiliyor" dedi. Etkinlikten elde edilen gelirin, engelli hayvanların ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacağını belirtti.
Depremin Unutulan Mağdurları: Engelli Hayvanlar
Yasemin Kalkan, 2016 yılından bu yana hayvan bakımı ile uğraştığını ve himayesinde 20'ye yakın 'çocuğunun' olduğunu ifade etti. Depremin yıl dönümünde Hatay barınağını ziyaret ettiğinde, Toprak adında bir köpeği kangalların arasında gördüğünü ve onu da Ankara'ya getirme kararı aldığını anlattı. Kalkan, "Toprak orada çok üzgün ve mutsuzdu. Engelinden dolayı büyük köpeklerin arasında zorlanıyordu" dedi. Defilede toplanan bağışların, engelli ve hasta hayvanların tedavisinde kullanılacağını söyledi.
Farkındalık Yaratan Bir Etkinlik
"Engelimiz Kalmasın" defilesi, engelli hayvanlar ve insanlar arasındaki özel bağı vurgulayan bir etkinlik oldu. Bu etkinlikle, hayvanların yaşam kalitesini artırmak ve onlara daha iyi bir gelecek sunmak amacı güdüldü. Engelli hayvanların yaşam mücadeleleri, onların da sevgi ve ilgiye ihtiyaç duyduklarını gözler önüne serdi. Bu tür etkinlikler, toplumda empati ve anlayışın artmasına katkı sağlayarak, engelli hayvanlar için daha iyi bir yaşam umudunu yeşertiyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Dertli Ahi - mağduriyet insana ait bir durumdur. hayvanla insanı eşitlemeye kalkan akılsızlar güya vicdan lara hitap ederek mama rantı ve yabancılardan aldıkları fonları haketmeye çalışıyorlar. hayvan telef olur insan mağdur olur. hayvanın hakkı olabilir tabiki hayvana çevreye zarar veren eziyet edene ceza verilsin ama insanın yaşam alanında tehlike oluşturan hayvanın hakkı olmaz. vicdansız psiko hasta tipler içlerindeki hayvan ve doğa sevgisi ile yaşamış ve yaşayan bu millete meydan okuyup tehdit edemezler. kasıtlı olarak kavramları algıları değiştirerek haksız vicdansız oldukları para kazanma davalarına kurumları ve basını alet etmeleri akıl tutulmasıdır. geç olmadan sokak köpeklerini toplayın okul yolları çocuk ver dinlenme parkları özgür kalsın.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.