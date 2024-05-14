Yeni Zorunluluk: 2025'ten itibaren Türkiye'deki araçlarda taşıt tanıma birimi şart!

Türkiye'de yaklaşık 30 milyon araç sahibi, yeni yılda büyük bir değişiklikle karşı karşıya kalacak. 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), araçlara yeni bir zorunluluk getiriyor. Bu yeni düzenleme ile tüm araçların yakıt depolarına 'Taşıt Tanıma Birimi' (TTB) yerleştirilmesi gerekecek.

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin Getirdikleri

UTTS, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın öncülüğünde, vergi gelirlerini daha etkin bir şekilde toplamak ve akaryakıt satış süreçlerini modernize etmek amacıyla geliştirilen bir sistemdir. Bu sistem, akaryakıt istasyonlarında elle yapılan plaka kaydı işlemlerini ortadan kaldıracak ve akaryakıt dolum işlemlerini tamamen otomatik hale getirecek.

Taşıt Tanıma Birimi'nin Avantajları

Taşıt Tanıma Birimi, araç plakalarını otomatik olarak tespit edip, bu bilgileri Yeni Nesil Pompa Ödeme Kaydedici Cihaz’a aktararak, manuel hataların önüne geçecek ve işlemleri hızlandıracak. Ayrıca, TTB'nin araçtan sökülmesi durumunda cihaz otomatik olarak devre dışı bırakılacak ve yeniden montaj gerektirecek. Herhangi bir araç sahipliği veya plaka bilgisinde değişiklik olması durumunda ise yeni bir TTB takılması gerekecek.

Gelecek Planlaması

31 Aralık 2024'e kadar tüm ticari araçlara TTB'nin takılması zorunlu olacak. Ayrıca, akaryakıt istasyonları yıl sonuna kadar en az bir pompa ünitesine Taşıt Tanıma Okuyucu cihazı eklemek zorunda kalacak. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, bu yeni sistemin uygulanması ve yönetilmesinde liderlik edecek ve sektör temsilcileri ile düzenli toplantılar yaparak iş birliğini artırmayı hedefliyor.

Bu yeni düzenleme, Türkiye'deki trafik ve akaryakıt yönetimi sistemini modernize ederken, araç sahipleri için de yeni sorumluluklar getiriyor. Ancak bu sistem, daha etkin vergi toplama ve akaryakıt satış süreçlerinin yanı sıra, trafikteki araçların daha iyi takip edilmesini sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.