Batı Karadeniz ve Orta Anadolu'da obezite ve kanser tehlikesi pik yaptı

Batı Karadeniz’de Obezite ve Kanser Tehlikesi

Batı Karadeniz Bölgesi, Türkiye’de obezite kaynaklı kanser vakalarının en fazla görüldüğü yerlerden biri olarak öne çıkıyor. İsveç'teki yeni bir araştırma, obezite ve kanser ilişkisini daha detaylı bir şekilde ortaya koydu. İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Veli Berk, bu durumun şaşırtıcı sonuçlarını ve yeni bulguları açıkladı.

İsveç'teki Araştırma ve Yeni Kanser Türleri

İsveç'te yapılan ve Avrupa Obezite Kongresi'nde sunulan araştırmaya göre, kanser vakalarının yaklaşık yüzde 40'ı aşırı kilo ile bağlantılı. Önceden bilinen 13 obeziteye bağlı kanser türünün yanı sıra, araştırma 32 farklı kanser türünün daha obezite ile ilişkili olduğunu ortaya koydu. Bu sonuçlar, obezitenin kanser üzerindeki etkilerini daha geniş bir perspektiften değerlendirmemizi sağlıyor.

Obezite Oranları ve Kanser Riski

Türkiye’de kadınlar arasında obezite oranı %37 ile en yüksek seviyeye ulaşmış durumda. Erkeklerde ise bu oran %24 olarak saptanmış. Batı Karadeniz bölgesi, obezite oranlarının en yüksek olduğu bölgelerden biri iken, Orta Anadolu da ikinci sırada geliyor. Özellikle meme kanseri gibi bazı kanser türleri, obeziteye bağlı hormonal değişikliklerle doğrudan ilişkili.

Obeziteyle Mücadelede Beslenme ve Egzersiz Önemli

Doç. Dr. Berk, obezite ile mücadelede dengeli beslenme ve düzenli egzersizin kritik öneme sahip olduğunu vurguluyor. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve aktif bir yaşam tarzı benimsemek, obezite ve sonrasında gelişebilecek sağlık sorunlarıyla başa çıkmada anahtar rol oynuyor. Yapılan son araştırmalar, özellikle Batı Karadeniz ve Orta Anadolu bölgelerinde yaşayan bireylerin obezite ile ilişkili kanser riski altında olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, obezitenin kontrol altına alınması ve sağlıklı yaşam biçiminin benimsenmesinin, bu riskleri azaltabileceğini belirtiyor.