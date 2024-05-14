- Sağlık

Batı Karadeniz ve Orta Anadolu'da obezite ve kanser tehlikesi pik yaptı

Batı Karadeniz ve Orta Anadolu'da obezite oranları yükselirken, kanser riski de artıyor. İsveç'teki araştırma, obezite ve kanser ilişkisine yeni bir ışık tutuyor. Bolu’nun da içinde bulunduğu bölgede sağlıklı yaşam için acil adımlar atılması gerekiyor.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Batı Karadeniz ve Orta Anadolu'da obezite ve kanser tehlikesi pik yaptı mask
Batı Karadeniz ve Orta Anadolu'da obezite ve kanser tehlikesi pik yaptı
Batı Karadeniz ve Orta Anadolu'da obezite ve kanser tehlikesi pik yaptı
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Batı Karadeniz’de Obezite ve Kanser Tehlikesi

Batı Karadeniz Bölgesi, Türkiye’de obezite kaynaklı kanser vakalarının en fazla görüldüğü yerlerden biri olarak öne çıkıyor. İsveç'teki yeni bir araştırma, obezite ve kanser ilişkisini daha detaylı bir şekilde ortaya koydu. İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Veli Berk, bu durumun şaşırtıcı sonuçlarını ve yeni bulguları açıkladı.

Batı Karadeniz ve Orta Anadolu'da obezite ve kanser tehlikesi pik yaptı

İsveç'teki Araştırma ve Yeni Kanser Türleri

İsveç'te yapılan ve Avrupa Obezite Kongresi'nde sunulan araştırmaya göre, kanser vakalarının yaklaşık yüzde 40'ı aşırı kilo ile bağlantılı. Önceden bilinen 13 obeziteye bağlı kanser türünün yanı sıra, araştırma 32 farklı kanser türünün daha obezite ile ilişkili olduğunu ortaya koydu. Bu sonuçlar, obezitenin kanser üzerindeki etkilerini daha geniş bir perspektiften değerlendirmemizi sağlıyor.Batı Karadeniz ve Orta Anadolu'da obezite ve kanser tehlikesi pik yaptı

Obezite Oranları ve Kanser Riski

Türkiye’de kadınlar arasında obezite oranı %37 ile en yüksek seviyeye ulaşmış durumda. Erkeklerde ise bu oran %24 olarak saptanmış. Batı Karadeniz bölgesi, obezite oranlarının en yüksek olduğu bölgelerden biri iken, Orta Anadolu da ikinci sırada geliyor. Özellikle meme kanseri gibi bazı kanser türleri, obeziteye bağlı hormonal değişikliklerle doğrudan ilişkili.Batı Karadeniz ve Orta Anadolu'da obezite ve kanser tehlikesi pik yaptı

Obeziteyle Mücadelede Beslenme ve Egzersiz Önemli

Doç. Dr. Berk, obezite ile mücadelede dengeli beslenme ve düzenli egzersizin kritik öneme sahip olduğunu vurguluyor. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve aktif bir yaşam tarzı benimsemek, obezite ve sonrasında gelişebilecek sağlık sorunlarıyla başa çıkmada anahtar rol oynuyor. Yapılan son araştırmalar, özellikle Batı Karadeniz ve Orta Anadolu bölgelerinde yaşayan bireylerin obezite ile ilişkili kanser riski altında olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, obezitenin kontrol altına alınması ve sağlıklı yaşam biçiminin benimsenmesinin, bu riskleri azaltabileceğini belirtiyor.

# türkiye, avrupa, karadeniz

14 May 2024 - 17:00 - Sağlık

Mahreç  Esra Perçin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL