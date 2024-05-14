Gerçek Bal Nasıl Anlaşılır? Arıcılar uyarıyor, 300 TL altındaki bal sahtedir!

Arıcılar Gerçek Balın Maliyetini Açıkladı: Dikkat, Sahte Ürünlere Karşı Uyanık Olun!

Türkiye'nin birçok bölgesinde bal üretimi başladı ve arıcılar, vatandaşları sahte bal konusunda uyardı. Arıcılar, glikoz ve aromatik maddelerle üretilen sahte balların piyasada yer aldığını ve gerçek balın maliyetinin 200 TL olduğunu belirtiyor. Üstelik, 300 TL'nin altında satılan herhangi bir ürünün gerçek bal olmadığını vurguluyorlar.

Bal Üretiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Arıcılar, kovanlarını baharın yaşandığı bölgelere taşıyarak üretime geçmiş durumdalar. Çiçek balının hasat öncesinde, arıcılar özellikle marketlerde ucuza satılan ve bal adı altında sunulan glikoz bazlı yapay ürünler konusunda vatandaşları bilgilendiriyorlar. Arıcı Adem Kurt, "850 gram ile 1 kilogram arasında bal adı altında ürünler 49-50 TL'ye satılıyor. Bunların bal ile alakası yok," diye açıklıyor.

Arıcılık Sektörünün Zorlukları ve Tüketici Sağlığı Tehlikesi

Arıcılık sektörünün önemli sorunlarından biri de, glikoz ile üretilen sahte ballar. Arıcı Kurt, bu ürünlerin hem arıcılığı tehdit ettiğini hem de tüketicinin sağlığıyla oynadığını belirtiyor. Bakanlığın aldığı önlemlerin yeterli olmadığını ve daha acil ve caydırıcı cezaların gerektiğini vurguluyor.

Gerçek Balın Maliyeti ve Piyasa Durumu

Kurt, sadece balın kavanoza dolum maliyetinin 25-30 TL arasında olduğunu ifade ederken, "2023 yılında balın toptan maliyetini 125-130 TL bandında belirlemiştik. Bu sene 1 kilogram balın üreticiye maliyeti 200 TL'den aşağı değildir," diyor. Piyasada 300 TL altında satılan balların gerçek olmadığını vurguluyor.

Tüketicilere Öneriler: Gerçek Balı Nasıl Anlar ve Alırsınız?

Arıcı Kurt, tüketicilere gerçek bal almak istiyorlarsa üretici birlikleri ve üreticiler üzerinden ulaşmalarını öneriyor. Aldıkları ürünün nereden geldiğini araştırmalarının önemini vurguluyor. Kurt, "Birçok bal adı altında marka oluşturulmuş, ambalaj yapılmış ve bunu marketler üzerinden satış yapan isimler var. Bunların çoğu gerçek bal değildir ve bu, sektörümüzün kanayan yarasıdır," şeklinde konuşuyor.

Bu bilgiler ışığında, tüketicilerin gerçek balı tanıma ve seçme konusunda daha bilinçli olmaları gerektiği ortaya çıkıyor. Gerçek balın değeri ve kalitesi, piyasada yer alan sahte ürünlerle karşılaştırıldığında daha net anlaşılıyor.