Bolu vefat edenler.. 14 Mayıs 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

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OSMAN KİRAZ

Çorum İskilip İlçesi Gölköy Köyü halkından, Sağlık Mahallesi’nde ikamet eden, Satı ve Sare KİRAZ’ın babaları, merhume Nigar KİRAZ’ın eşi;

Cenazesi bugün Sağlık Mahallesi Saygılı Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra eski Dodurga Mezarlığına defnedilecektir.

FİKRİYE BENLİ

Aşağısoku Mahallesi halkından, merhum Mehmet BENLİ’nin eşi, Gülşen KARASU ve İbrahim BENLİ’nin anneleri, Sadettin KARASU, Fatma BENLİ’nin kayınvalideleri, Emine, Fatma Yusuf, Kenan, Ayşe ve Sabriye’nin ablaları, Gökhan ve Esra KARASU’nun anneanneleri, İlkay AYNA, Berkay BENLİ’nin babaanneleri;

Cenazesi bugün Aşağısoku Mahallesi Yıldırım Beyazıt Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Yukarısoku mahalle mezarlığına defnedilecektir.

HURİYE GÜNAY

Sazak Ulumescit Muratlar Köyü halkından;

Cenazesi bugün öğle namazından sonra Muratlar Köyü mezarlığına defnedilecektir.

DİLEK MADEN

Cenazesi bugün Balcı Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Çıkınlar Mezarlığına defnedilecektir.

MUSTAFA ÖZTÜRK

Göynük İlçesi Umurlar Köyü halkından;

Cenazesi bugün öğle namazından sonra Göynük Umurlar Köyü mezarlığına defnedilecektir.

ZEKİ GÜNDÜZ

Göynük İlçesi halkından;

Cenazesi bugün öğle namazından sonra Göynük merkez mezarlığına defnedilecektir.

RECEP KÖKSAL

Cenazesi bugün ikindi namazından sonra Zonguldak Çaycuma Çomranlı Köyü mezarlığına defnedilecektir.