Bolu vefat edenler.. 14 Mayıs 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

OSMAN KİRAZ
Çorum İskilip İlçesi Gölköy Köyü halkından, Sağlık Mahallesi’nde ikamet eden, Satı ve Sare KİRAZ’ın babaları, merhume Nigar KİRAZ’ın eşi;
Cenazesi bugün Sağlık Mahallesi Saygılı Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra eski Dodurga Mezarlığına defnedilecektir.
FİKRİYE BENLİ
Aşağısoku Mahallesi halkından, merhum Mehmet BENLİ’nin eşi, Gülşen KARASU ve İbrahim BENLİ’nin anneleri, Sadettin KARASU, Fatma BENLİ’nin kayınvalideleri, Emine, Fatma Yusuf, Kenan, Ayşe ve Sabriye’nin ablaları, Gökhan ve Esra KARASU’nun anneanneleri, İlkay AYNA, Berkay BENLİ’nin babaanneleri;
Cenazesi bugün Aşağısoku Mahallesi Yıldırım Beyazıt Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Yukarısoku mahalle mezarlığına defnedilecektir.
HURİYE GÜNAY
Sazak Ulumescit Muratlar Köyü halkından;
Cenazesi bugün öğle namazından sonra Muratlar Köyü mezarlığına defnedilecektir.
DİLEK MADEN
Cenazesi bugün Balcı Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Çıkınlar Mezarlığına defnedilecektir.
MUSTAFA ÖZTÜRK
Göynük İlçesi Umurlar Köyü halkından;
Cenazesi bugün öğle namazından sonra Göynük Umurlar Köyü mezarlığına defnedilecektir.
ZEKİ GÜNDÜZ
Göynük İlçesi halkından;
Cenazesi bugün öğle namazından sonra Göynük merkez mezarlığına defnedilecektir.
RECEP KÖKSAL
Cenazesi bugün ikindi namazından sonra Zonguldak Çaycuma Çomranlı Köyü mezarlığına defnedilecektir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.