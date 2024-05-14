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Bolu ve 5 ilde DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Bolu merkezli DEAŞ operasyonunda, 6 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Terörle mücadelede önemli bir adım atıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Bolu ve 5 ilde DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
Bolu ve 5 ilde DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
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Terörle Mücadelede Büyük Adım

Bolu ve çevresinde, Şanlıurfa merkezli başlatılan ve 6 ilde eş zamanlı yürütülen terörle mücadele operasyonlarında, DEAŞ terör örgütüne darbe vuruldu. Cumhuriyet Başsavcılığının yönlendirmesiyle harekete geçen Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube ekipleri, örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik titiz bir çalışma başlattı.Bolu ve 5 ilde DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Bolu'da DEAŞ'a Operasyon

Yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu tespit edilen 8 şüphelinin saklandığı adresler Bolu başta olmak üzere, İstanbul, Mersin, Konya, Sakarya ve Şanlıurfa'da belirlendi. DEAŞ'ın hücre yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında, söz konusu adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Saklanan Adreslerde Aramalar Yapıldı

Operasyonlarda, şüphelilerin saklandığı adreslerde yapılan aramalarda 10 dijital materyal ele geçirildi. Bu bulgular, terör örgütünün faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi edinilmesini sağlayarak, örgütün yapılanmasına dair önemli ipuçları sundu.

Bolu ve 5 ilde DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Soruşturma Devam Ediyor

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili geniş çaplı soruşturma devam ederken, terörle mücadelede kararlılık mesajı verildi. Bolu ve diğer illerdeki operasyonlar, terör örgütlerine yönelik baskıyı artırma ve ulusal güvenliği sağlama konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

# istanbul

14 May 2024 - 11:53 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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