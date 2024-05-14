Bolu ve 5 ilde DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Terörle Mücadelede Büyük Adım
Bolu ve çevresinde, Şanlıurfa merkezli başlatılan ve 6 ilde eş zamanlı yürütülen terörle mücadele operasyonlarında, DEAŞ terör örgütüne darbe vuruldu. Cumhuriyet Başsavcılığının yönlendirmesiyle harekete geçen Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube ekipleri, örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik titiz bir çalışma başlattı.
Bolu'da DEAŞ'a Operasyon
Yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu tespit edilen 8 şüphelinin saklandığı adresler Bolu başta olmak üzere, İstanbul, Mersin, Konya, Sakarya ve Şanlıurfa'da belirlendi. DEAŞ'ın hücre yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında, söz konusu adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Saklanan Adreslerde Aramalar Yapıldı
Operasyonlarda, şüphelilerin saklandığı adreslerde yapılan aramalarda 10 dijital materyal ele geçirildi. Bu bulgular, terör örgütünün faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi edinilmesini sağlayarak, örgütün yapılanmasına dair önemli ipuçları sundu.
Soruşturma Devam Ediyor
Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili geniş çaplı soruşturma devam ederken, terörle mücadelede kararlılık mesajı verildi. Bolu ve diğer illerdeki operasyonlar, terör örgütlerine yönelik baskıyı artırma ve ulusal güvenliği sağlama konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.