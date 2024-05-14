Bolu ve 65 ilde "Kıskaç-15" operasyonu! FETÖ'nün pençesine darbe, polis göz açtırmıyor



Bolu, FETÖ terör örgütüne yönelik yapılan geniş çaplı operasyonların odağında yer alıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarına göre, Bolu dahil olmak üzere Türkiye genelinde 62 ilde düzenlenen "Kıskaç-15" operasyonları kapsamında 544 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu'da FETÖ'ye Büyük Operasyon

Cumhuriyet Başsavcılıkları, MİT Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlükleri koordinasyonunda gerçekleşen operasyonlar, örgütün devlet kademelerine sızmaya yönelik girişimlerine büyük bir darbe vurdu. Bakan Yerlikaya, özellikle Bolu'da yürütülen operasyonların detaylarına değinerek, örgütün kamu kurumlarına sızma girişimlerine karşı yapılan mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Operasyon Detayları ve Şüpheliler

Operasyonlar, örgüt üyelerinin kamu kurumlarına giriş sınavlarına yönlendirilmesi ve sınavları kazanmaları amacıyla yapılan planlamaları deşifre etti. Şüphelilerin bir kısmının örgütün kriptolu haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu ve bu içeriklerde isimlerinin geçtiği belirlendi. Ayrıca, şüphelilerin ankesörlü telefonlarla örgüt içi iletişim kurdukları tespit edildi.

Bakan Yerlikaya'dan Tebrik

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçen Cumhuriyet Başsavcılıklarını, MİT Başkanlığını ve polis ekiplerini tebrik ettiğini ifade etti. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, FETÖ'ye göz açtırmayacaklarını ve milletin huzuru için güvenlik güçlerinin üstün gayretleriyle bu tür operasyonların devam edeceğini vurguladı.