Yeni çığır açan akıllı telefon: HUAWEI Nova 12i ile tanışın

Ultra güçlü 108MP kamera ile profesyonel fotoğrafçılık deneyimi

HUAWEI nova 12i, özellikle genç kullanıcıların dikkatini çekecek yeni bir özellikle geliyor: 108MP çözünürlüğünde ultra yüksek çözünürlüklü bir kamera. Bu kamera, geniş F1.9 diyafram açıklığı ve 1/1,67 inç boyutunda büyük bir sensör ile donatılmış, her türlü ışık koşulunda mükemmel fotoğraflar çekebilmenizi sağlıyor. Yenilikçi dokuz-içinde-bir piksel füzyon teknolojisi ve RAW Domain Algoritması ile fotoğraflarınızdaki parlaklık, netlik ve renk dengesi en üst düzeye çıkarılıyor.

Zarif tasarım ve dev ekran

HUAWEI nova 12i, 6,7 inçlik geniş AOD (Her zaman açık ekran) özelliği ile geliyor. İnce çerçeveli ve hafif tasarımı sayesinde, kullanıcılar mobil oyunlarını, TV şovlarını ve web içeriklerini çok daha geniş bir ekranda deneyimleyebilir. Yumuşak Karartma Kontrolü, ekranın ışığa göre parlaklığını otomatik olarak ayarlayarak göz yorgunluğunu minimize eder ve daha konforlu bir okuma deneyimi sunar.

Uzun süreli kullanım için büyük pil kapasitesi

5000mAh kapasiteli büyük bir batarya ile donatılmış HUAWEI nova 12i, tüm gün süren yoğun kullanımı destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. AI Güç Tasarrufu Teknolojisi, pil kullanımını optimize ederek arka plan uygulamalarını akıllıca yönetir ve böylece pil ömrünü uzatır. Bu sayede genç kullanıcılar, cihazlarını gün boyunca şarj etmek zorunda kalmadan rahatlıkla kullanabilir.

Renk seçenekleri ve ek özellikler

HUAWEI nova 12i, şık siyah ve canlı yeşil olmak üzere iki renk seçeneği sunuyor. Ayrıca, 1 yıllık ekran hasarı garantisi ve Huawei FreeBuds 5i kablosuz kulaklık gibi hediyelerle beraber geliyor. 600 TL değerinde ek kupon indirimi ile birlikte sunulan bu cihaz, kullanıcılara hem stil hem de fonksiyonellik açısından tam bir paket sunuyor.

Aksesuar ve yazılım özellikleri

HUAWEI nova 12i, EMUI 14 ile desteklenen AOD (Her zaman açık ekran) özelliği ile saati, güç bilgisini ve önemli uygulama bildirimlerini gösterebilir. Bu özellik, kullanıcıların kişisel ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir ve onlara daha dinamik bir interaktif deneyim sağlar.

HUAWEI tüketici elektroniği Grubu'nun başarısı

HUAWEI, global pazarda önemli bir oyuncu olarak, dünya nüfusunun üçte birine hizmet vermektedir. 15 farklı ülkede yer alan Ar-Ge merkezleri ve geniş ürün yelpazesi ile HUAWEI, tüketicilere en yeni teknolojileri sunmaya devam ediyor.