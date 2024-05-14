Ezmeciye şaşırtan soru ! "Eşim beni videoya çekmek istiyor..."

Ünlü Psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya üzerinden yürüttüğü interaktif etkileşimlerle takipçilerinin sorularını yanıtlamaya devam ediyor. Son Instagram soru-cevap etkinliğinde, Ezmeci, oldukça hassas bir konuya değindi: Eşler arasında cinsel içerikli video çekimi. Bir takipçisinin, "Cinsellikte eşi tarafından video çekmek istenmesi normal mi, izin verilmeli mi?" sorusuna verdiği yanıt, hem farkındalık yaratmayı hem de bu tür durumların potansiyel tehlikelerini vurgulamayı amaçlıyor.

Ezmeci, eşler arası güveni temel alarak konuyu ele aldı ve cinsel içerikli veya açık görüntülerin kaydedilmesinin yaratabileceği risklere işaret etti. Ona göre, bu tür kayıtlar, güvenilir ilişkilerde dahi olsa, tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Ezmeci'nin cevabında, "Bu tarz durumlarda eşiniz bile olsa tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Cinsellik içeren ya da açık görüntülerinizi kayıt altına almak pek doğru değil," ifadelerini kullanarak, özellikle dijital çağda veri güvenliği ve kişisel gizliliğin korunmasının önemine dikkat çekti.

Psikologun bu yaklaşımı, özellikle sosyal medya ve diğer dijital platformlarda özel hayatın gizliliği konusunda giderek artan endişeleri yansıtıyor. Ezmeci, çiftler arasında bu tür isteklerin doğal olabileceğini kabul ederken, sonuçlarının potansiyel olarak zarar verici olabileceğini ve her iki tarafın rızasının her zaman ön planda tutulması gerektiğini vurguluyor. Bu bağlamda, çiftlerin birbirleriyle açık iletişim kurmaları ve sınırlarını belirlemeleri gerektiğini savunuyor.

Ezmeci'nin verdiği bu önemli mesajlar, onun sosyal medyada sadece takipçileriyle değil, geniş kitlelerle etkileşimde bulunarak toplumsal bilinci artırma çabasını gösteriyor. Aynı zamanda, bu tür hassas konuların daha geniş bir tartışma ve farkındalık yaratılmasına olanak tanıyacak şekilde ele alınmasının önemini de ortaya koyuyor.