Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) ile Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve Karesi Holding işbirliği, kanama durdurma ve antibakteriyel özellikler barındıran bir kumaş geliştirme projesine imza attı. Bu proje kapsamında, güvenlik güçleri ile sivil savunma ve arama kurtarma ekiplerinin kullanımına yönelik, her türlü hava koşuluna uygun kıyafetler yıl sonuna kadar üretilecek.
Hemostatik ve Antimikrobiyal Kumaş Üretimi
Çalışmalar, BAİBÜ Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Akif Hakan Kurt ve BUÜ Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Binnaz Kaplangiray öncülüğünde yürütülüyor. Elde edilen özel ipliklerden, sekiz farklı prototip kumaş üretilerek, yoğun testlerden geçirilecek.
Düşük Maliyetli, Yüksek Etkili Kumaş Geliştirme Hedefi
Proje lideri Kurt, kumaşın yüksek maliyetine rağmen, yaz ve kış şartlarına uyum sağlayacak şekilde konfor özellikleri ekleneceğini belirtti. Ayrıca, farklı oranlarda kan pıhtılaştırıcı ve antimikrobiyal etki artırıcı maddeler kullanılarak, maliyeti düşürülecek ve geniş kullanım alanlarına sahip bir kumaş elde edileceğini ifade etti.
Sağlık ve Güvenlik İçin Stratejik Kıyafetler
Bu kıyafetler, askeri ve sivil operasyonlar sırasında, yaralanmalarda kanamayı hızla durdurarak ve enfeksiyon riskini azaltarak, sağlık hizmetlerine uzak alanlarda bile hayat kurtaracak. Kurt, projenin ilk etabında iç çamaşırı olarak tasarlanan ürünlerin, daha sonraki aşamalarda askeri kıyafetlere dönüştürülerek genişletileceğini açıkladı.
Operasyonel ve Medikal Alanlarda Devrim Yaratacak Proje
Projenin amacının, özellikle yaralanmalarla mücadele eden hastalara ve sağlık çalışanlarına önemli kolaylıklar sağlamak olduğunu vurgulayan Kurt, bu yenilikçi kumaşların, sadece askeri ve sivil savunma alanında değil, genel sağlık hizmetlerinde de devrim yaratacağını söyledi.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.