Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) ile Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve Karesi Holding işbirliği, kanama durdurma ve antibakteriyel özellikler barındıran bir kumaş geliştirme projesine imza attı. Bu proje kapsamında, güvenlik güçleri ile sivil savunma ve arama kurtarma ekiplerinin kullanımına yönelik, her türlü hava koşuluna uygun kıyafetler yıl sonuna kadar üretilecek.

Hemostatik ve Antimikrobiyal Kumaş Üretimi

Çalışmalar, BAİBÜ Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Akif Hakan Kurt ve BUÜ Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Binnaz Kaplangiray öncülüğünde yürütülüyor. Elde edilen özel ipliklerden, sekiz farklı prototip kumaş üretilerek, yoğun testlerden geçirilecek.

Düşük Maliyetli, Yüksek Etkili Kumaş Geliştirme Hedefi

Proje lideri Kurt, kumaşın yüksek maliyetine rağmen, yaz ve kış şartlarına uyum sağlayacak şekilde konfor özellikleri ekleneceğini belirtti. Ayrıca, farklı oranlarda kan pıhtılaştırıcı ve antimikrobiyal etki artırıcı maddeler kullanılarak, maliyeti düşürülecek ve geniş kullanım alanlarına sahip bir kumaş elde edileceğini ifade etti.

Sağlık ve Güvenlik İçin Stratejik Kıyafetler

Bu kıyafetler, askeri ve sivil operasyonlar sırasında, yaralanmalarda kanamayı hızla durdurarak ve enfeksiyon riskini azaltarak, sağlık hizmetlerine uzak alanlarda bile hayat kurtaracak. Kurt, projenin ilk etabında iç çamaşırı olarak tasarlanan ürünlerin, daha sonraki aşamalarda askeri kıyafetlere dönüştürülerek genişletileceğini açıkladı.

Operasyonel ve Medikal Alanlarda Devrim Yaratacak Proje

Projenin amacının, özellikle yaralanmalarla mücadele eden hastalara ve sağlık çalışanlarına önemli kolaylıklar sağlamak olduğunu vurgulayan Kurt, bu yenilikçi kumaşların, sadece askeri ve sivil savunma alanında değil, genel sağlık hizmetlerinde de devrim yaratacağını söyledi.