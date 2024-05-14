Anormal hava olayı! Bolu'da Mayıs ayında kar sürprizi şaşırttı!

Nadir Görülen Kar Yağışı

Bolu’da Mayıs ayının ortalarında yaşanan kar yağışı dikkat çekici bir doğa olayı olarak kayıtlara geçti. Köroğlu Dağları ve Sarıalan Yaylası'nın beyaz örtüyle kaplanması, yerel halkı ve meteoroloji uzmanlarını şaşkına çevirdi. Mayıs ayında bu tür kar yağışlarının çok nadir görülmesi, olayın sıra dışılığını ortaya koyuyor.

Yüksek Kesimlerde Kar Etkisi

Bolu'nun yüksek kesimlerinde, özellikle Kartalkaya Kayak Merkezi gibi Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarında, yaklaşık 5 santimetre kalınlığında kar örtüsü oluştu. Yeşil alanların beyaz kar tabakasıyla kaplanması görsel bir şölen sunarken, çam ağaçları üzerindeki beyaz örtü fotoğrafçılar için muhteşem görüntüler oluşturdu.

Yaşayan Tanıklar ve İklim Değişiklikleri

85 yaşındaki Mehmet Dönmez gibi uzun yıllardır bölgede yaşayanlar, mayıs ayında kar yağışının oldukça nadir bir olay olduğunu belirtiyor. Dönmez, "85 yaşındayım ve böyle bir şeyi sadece birkaç kez hatırlıyorum. Kar, özellikle nisan ve mayıs aylarında çok nadiren yağar," dedi. Ancak bu durumun ormanlara zarar vermediğini, ancak zirai donun özellikle meyve bahçelerine ciddi zararlar verdiğini ifade etti.

Turizm ve Tarım Üzerindeki Etkiler

Kar yağışının bölge turizmine olan etkisi çift yönlü; kayak turizmi için olumlu bir sürpriz olurken, tarım sektörü üzerindeki negatif etkileri de göz ardı edilemez. Özellikle Seben ilçesinde yaşanan zirai don, meyve verimini büyük ölçüde etkiledi.