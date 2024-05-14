15 Mayıs 2024 Çarşamba Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı Mudurnu, Göynük ,Mengen dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

15 Mayıs 2024 Çarşamba Bolu Planlı Elektrik Kesinleri
PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|BOLU
|GÖYNÜK
|N KENDISI
|SARICALAR KÖY YOLU
|15.05.2024
|09:00
|17:00
|BOLU
|MENGEN
|ASAGI, ASAGI KARSI, ASIKOGLU, AŞAĞI, ÇIRAKLAR, ÇUBUK, GEBESOGLU, GEBEŞOĞLU, KAHYAOĞLU, KARSI, KIYASLAR, KOCAOĞLU, MERKEZ, ORTA, YÖRÜKLER, YUKARI
|AKÖREN KÖYÜ KAHYAOĞLU MAHALLES, ASAGI KARSI MAHALLE YOLU, ASIKOGLU MAHALLE YOLU, bölükören, BÖLÜKÖREN KÖYÜ YOLU, ÇIRAKLAR MAH. YOLU, ÇIRAKLAR MAHALLE YOLU, ÇUBUK ASAGI MAHALLE YOLU, ÇUBUK KÖY YOLU, ÇUBUK KÖYÜ AŞAĞI MAH, ÇUBUK KÖYÜ YOLU, GEBESOGLU MAHALLE YOLU, HACI AHMETLER CD., KARSI MAHALLE YOLU, KIYASLAR KÖY YOLU, KIYASLAR KÖYÜ GEBEŞOĞLU MAH, KIYASLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KIYASLAR KÖYÜ YOLU, KIYASLAR MERKEZ KÖY YOLU, YÖRÜKLER, YÖRÜKLER KÖY YOLU, YUKARI MAHALLE YOLU
|15.05.2024
|09:30
|14:00
|BOLU
|MUDURNU
|ASAGI, EKİNCİK, MURATLAR, SARPINCIK
|ASAGI MAHALLE YOLU, MURATLAR MAHALLE YOLU, SARPINCIK KÖYÜ EKİNCİK MAH., SARPINCIK KÖYÜ YOLU
|15.05.2024
|10:00
|14:00
|BOLU
|GÖYNÜK
|AKSAKLAR, ÇALICA, ÇAPAR, DAGHACILAR MERKEZ, DAĞHACILAR, DAĞŞEYHLERİ, GÜNEYÇALICA, KABALAR, KARAALİLER, MANTARLAR, N KENDISI, SARILAR, TEKİRLER, TURGUTLAR, YAHYALAR
|AKSAKLAR KÖYÜ YOLU, AKSAKLAR TUTGUT MAH, BİLECİK SAKARYA NALLIHAN YOLU, CEYLANLI KÖY YOLU, CEYLANLI KÖYÜ YOLU, ÇALICA MAHALLESI YOLU, ÇAPAR KÖY YOLU, ÇAPAR KÖYÜ YOLU, DAGHACILAR MERKEZ KÖY YOLU, DAGSEYHLERI KÖY YOLU, DAĞHACILAR KÖY YOLU, DAĞHACILAR KÖYÜ, DAĞHACILAR KÖYÜ YOLU, DAĞHACILAR YOLU, DAĞŞEYHLER KÖYÜ YOLU, GÜNEY ÇALLICA MERKEZ, GÜNEYÇALICA KÖYÜ YOLU, KABALAR MAHALLE YOLU, KARAALİLER KÖYÜ MANTARLAR MAH, KARAALİLER KÖYÜ YOLU, SARILAR KÖYÜ YOLU, TEKİRLER KÖYÜ YOLU, YAHYALAR MAHALLE YOLU
|15.05.2024
|09:30
|15:00
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.