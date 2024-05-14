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15 Mayıs 2024 Çarşamba Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı Mudurnu, Göynük ,Mengen dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

15 Mayıs 2024 Çarşamba Mudurnu, Göynük, Mengen dikkat! Önemli altyapı çalışmaları nedeniyle kapsamlı elektrik kesintileri. İşte SEDAŞ Planlı kesintiler tablosu...

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
15 Mayıs 2024 Çarşamba Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı Mudurnu, Göynük ,Mengen dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak mask
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15 Mayıs 2024 Çarşamba Bolu Planlı Elektrik Kesinleri

PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ

İlİlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
BOLUGÖYNÜKN KENDISISARICALAR KÖY YOLU15.05.202409:0017:00
BOLUMENGENASAGI, ASAGI KARSI, ASIKOGLU, AŞAĞI, ÇIRAKLAR, ÇUBUK, GEBESOGLU, GEBEŞOĞLU, KAHYAOĞLU, KARSI, KIYASLAR, KOCAOĞLU, MERKEZ, ORTA, YÖRÜKLER, YUKARIAKÖREN KÖYÜ KAHYAOĞLU MAHALLES, ASAGI KARSI MAHALLE YOLU, ASIKOGLU MAHALLE YOLU, bölükören, BÖLÜKÖREN KÖYÜ YOLU, ÇIRAKLAR MAH. YOLU, ÇIRAKLAR MAHALLE YOLU, ÇUBUK ASAGI MAHALLE YOLU, ÇUBUK KÖY YOLU, ÇUBUK KÖYÜ AŞAĞI MAH, ÇUBUK KÖYÜ YOLU, GEBESOGLU MAHALLE YOLU, HACI AHMETLER CD., KARSI MAHALLE YOLU, KIYASLAR  KÖY YOLU, KIYASLAR KÖYÜ GEBEŞOĞLU MAH, KIYASLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KIYASLAR KÖYÜ YOLU, KIYASLAR MERKEZ KÖY YOLU, YÖRÜKLER, YÖRÜKLER KÖY YOLU, YUKARI MAHALLE YOLU15.05.202409:3014:00
BOLU MUDURNUASAGI, EKİNCİK, MURATLAR, SARPINCIKASAGI MAHALLE YOLU, MURATLAR MAHALLE YOLU, SARPINCIK KÖYÜ EKİNCİK MAH., SARPINCIK KÖYÜ YOLU15.05.202410:0014:00
BOLUGÖYNÜKAKSAKLAR, ÇALICA, ÇAPAR, DAGHACILAR MERKEZ, DAĞHACILAR, DAĞŞEYHLERİ, GÜNEYÇALICA, KABALAR, KARAALİLER, MANTARLAR, N KENDISI, SARILAR, TEKİRLER, TURGUTLAR, YAHYALARAKSAKLAR KÖYÜ YOLU, AKSAKLAR TUTGUT MAH, BİLECİK SAKARYA NALLIHAN YOLU, CEYLANLI KÖY YOLU, CEYLANLI KÖYÜ YOLU, ÇALICA MAHALLESI YOLU, ÇAPAR KÖY YOLU, ÇAPAR KÖYÜ YOLU, DAGHACILAR MERKEZ KÖY YOLU, DAGSEYHLERI KÖY YOLU, DAĞHACILAR  KÖY YOLU, DAĞHACILAR KÖYÜ, DAĞHACILAR KÖYÜ YOLU, DAĞHACILAR YOLU, DAĞŞEYHLER KÖYÜ YOLU, GÜNEY ÇALLICA MERKEZ, GÜNEYÇALICA KÖYÜ YOLU, KABALAR MAHALLE YOLU, KARAALİLER KÖYÜ MANTARLAR MAH, KARAALİLER KÖYÜ YOLU, SARILAR KÖYÜ YOLU, TEKİRLER KÖYÜ YOLU, YAHYALAR MAHALLE YOLU15.05.202409:3015:00
# mudurnu, tarih

14 May 2024 - 14:18 - Gündem

Mahreç  Osman Aykan

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