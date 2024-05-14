16 Mayıs 2024 Perşembe Bolu Planlı Elektrik Kesinleri
PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|BOLU
|MERKEZ
|KARAMANLAR ÇATAK, KARAMANLAR ÇATAK-KIZILAĞIL, KIZILAĞIL, MERKEZ
|AGAÇÇILAR YAYLA YOLU, AT YAYLASI, CİVRİL KÖYÜ YAYLASI, KARAMANLAR ÇATAK YAYLA YOLU, KIZILAĞIL KÖYÜ YAYLASI, KÜRKÇÜLER YAYLASI YOLU, PAŞA KÖY AT YAYLASI, PAŞAKÖY YAYLASI, SANDALLAR KÖYÜ YAYLASI
|16.05.2024
|09:30
|15:00
|BOLU
|MERKEZ
|SAGLIK, SAĞLIK, YUKARISOKU
|1491, 1492, 720 SK., AŞÇILAR SK., BEHİCE SK., BURCU SK., GENÇ, GENÇ SK., KOZA, KOZA SK., ŞEHİT SÜLEYMAN TOMBAK SK., TAYFUR SK., YELKİ SK.
|16.05.2024
|09:30
|15:00
|BOLU
|YENİÇAĞA
|KARABEYLER
|HAMZA BEY KARABEYLER, KÖY SOKAGI
|16.05.2024
|10:00
|15:00
|BOLU
|MUDURNU
|100. YIL, KURTLAR
|GÖYNÜK YOLU, KURTLAR KÖYÜ
|16.05.2024
|10:00
|13:00
|BOLU
|MUDURNU
|ASAGI(OVA), ÇAVUŞDERESİ, KARACASUMANDIRA, KARAÇOMAK, MERKEZ, TAŞKESTİ, TOSUNLAR, YUKARI
|ABANT YOLU CD., ABANTYOLU CAMI, ABANTYOLU CAMİ SK., ADA, ADA 1, ADA 2 SK., ADA 7 SK., ADA CD., ADAPAZARI MUDURNU YOLU, ASAGI OVA MAHALLE YOLU, ATATÜRK CD., ATATÜRK/2, BINBASI SABRI ACAR, BOLU BİLECİK YOLU, CUMHURIYET 1, CUMHURİYET 8, CUMHURİYET 8 SK., ÇATAL YOL KÜME EVLER, ÇEVRELİ KÖYÜ YOLU, FABRİKA YOLU SK., KARACASUMANDIRA, KARACASUMANDIRA SK., KARAÇOMAK MAH, KARAÇOMAK MH. MEVKİİ TAŞKESTİ, KİRAZLI SK., MADAM PAŞA KÜME EVLER, ORTAKÖY CD., ŞEHİT CEMİL KORKMAZ SK., TAŞKESTİ 2. ETAP TOKİ, TAŞKESTİ BELDESİ, TAŞKESTİ YOLÇATI MEVKİİ, TOSUNLAR KÖYÜ YOLU, TOSUNLAR SK., TOSUNOGLU, YALI.1.SK, YILDIRIM SK.
|16.05.2024
|11:00
|17:00
|BOLU
|MUDURNU
|MERKEZ, TAŞKESTİ
|AKÖREN KÖYÜ İÇ YOLU, CUMHURIYET/1, CUMHURİYET 1 SK.
|16.05.2024
|13:00
|15:00
|BOLU
|MUDURNU
|MERKEZ, TAŞKESTİ
|CUMHURIYET, YILDIRIM
|16.05.2024
|14:00
|16:00
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.