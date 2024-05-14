- Gündem

16 Mayıs 2024 Perşembe Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı Bolu Merkez, Yeniçağa, Mudurnu dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

16 Mayıs 2024 Perşembe Bolu Merkez, Yeniçağa, Mudurnu dikkat! Önemli altyapı çalışmaları nedeniyle kapsamlı elektrik kesintileri. İşte SEDAŞ Planlı kesintiler tablosu...

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
16 Mayıs 2024 Perşembe Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı Bolu Merkez, Yeniçağa, Mudurnu dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak mask
Büyütmek için resme tıklayın

16 Mayıs 2024 Perşembe Bolu Planlı Elektrik Kesinleri

PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ

İlİlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
BOLUMERKEZKARAMANLAR ÇATAK, KARAMANLAR ÇATAK-KIZILAĞIL, KIZILAĞIL, MERKEZAGAÇÇILAR YAYLA YOLU, AT YAYLASI, CİVRİL KÖYÜ YAYLASI, KARAMANLAR ÇATAK YAYLA YOLU, KIZILAĞIL KÖYÜ YAYLASI, KÜRKÇÜLER YAYLASI YOLU, PAŞA KÖY AT YAYLASI, PAŞAKÖY YAYLASI, SANDALLAR KÖYÜ YAYLASI16.05.202409:3015:00
BOLUMERKEZSAGLIK, SAĞLIK, YUKARISOKU1491, 1492, 720 SK., AŞÇILAR SK., BEHİCE SK., BURCU SK., GENÇ, GENÇ SK., KOZA, KOZA SK., ŞEHİT SÜLEYMAN TOMBAK SK., TAYFUR SK., YELKİ SK.16.05.202409:3015:00
BOLUYENİÇAĞAKARABEYLERHAMZA BEY KARABEYLER, KÖY SOKAGI16.05.202410:0015:00
BOLU MUDURNU100. YIL, KURTLARGÖYNÜK YOLU, KURTLAR KÖYÜ16.05.202410:0013:00
BOLUMUDURNUASAGI(OVA), ÇAVUŞDERESİ, KARACASUMANDIRA, KARAÇOMAK, MERKEZ, TAŞKESTİ, TOSUNLAR, YUKARIABANT YOLU CD., ABANTYOLU CAMI, ABANTYOLU CAMİ SK., ADA, ADA 1, ADA 2 SK., ADA 7 SK., ADA CD., ADAPAZARI MUDURNU YOLU, ASAGI OVA MAHALLE YOLU, ATATÜRK CD., ATATÜRK/2, BINBASI SABRI ACAR, BOLU BİLECİK YOLU, CUMHURIYET 1, CUMHURİYET 8, CUMHURİYET 8 SK., ÇATAL YOL KÜME EVLER, ÇEVRELİ KÖYÜ YOLU, FABRİKA YOLU SK., KARACASUMANDIRA, KARACASUMANDIRA SK., KARAÇOMAK MAH, KARAÇOMAK MH. MEVKİİ TAŞKESTİ, KİRAZLI SK., MADAM PAŞA KÜME EVLER, ORTAKÖY CD., ŞEHİT CEMİL KORKMAZ SK., TAŞKESTİ 2. ETAP TOKİ, TAŞKESTİ BELDESİ, TAŞKESTİ YOLÇATI MEVKİİ, TOSUNLAR KÖYÜ YOLU, TOSUNLAR SK., TOSUNOGLU, YALI.1.SK, YILDIRIM SK.16.05.202411:0017:00
BOLUMUDURNUMERKEZ, TAŞKESTİAKÖREN KÖYÜ İÇ YOLU, CUMHURIYET/1, CUMHURİYET 1 SK.16.05.202413:0015:00
BOLUMUDURNUMERKEZ, TAŞKESTİCUMHURIYET, YILDIRIM16.05.202414:0016:00
# atatürk, mudurnu, tarih

14 May 2024 - 14:30 - Gündem

Mahreç  Osman Aykan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL