Şarkıcı Hatice: "Sevgilim beni aldatmaz, aldatırsa cinsiyet değiştiririm"

Şarkıcı Hatice'nin Aşk Dolu İlişkisi: Ali Kemal'e Güven Tam!

Ünlü Türk şarkıcı Hatice, sevgilisi Ali Kemal Sarı ile olan ilişkisini ve ona olan güvenini canlı yayında anlattı. Ünlü şarkıcı, bir süredir kamuoyundan uzakta olan aşk hayatı hakkında çarpıcı detaylar paylaştı.

Görüşmelerine Ara Vermeden Aşk Devam Ediyor

90'lı yılların pop müzik ikonlarından Hatice, 1 yıldır sevgilisi Ali Kemal Sarı ile görüşemese de ilişkilerine tam gaz devam ettiklerini belirtti. 10 yaş küçük sevgilisiyle olan bağını pekiştiren Hatice, Demet ve Jess'le Gel Konuşalım programına katılarak ilişkisi hakkında konuştu.

Sadakat Sınavı: Aldatma İddialarına Karşı Net Tavır

Sevgilisi Ali Kemal'e olan güvenini dile getiren Hatice, “Sevgilimi bir kadınla yatakta görsem bile asla aldattığına inanmam. Zaten Ali Kemal aldatırsa ben cinsiyet değiştiririm." diyerek, herhangi bir aldatma durumunda cinsiyet değiştireceğini iddia etti. Şarkıcı, bu çarpıcı ifadesiyle ilişkisine duyduğu güveni gözler önüne serdi.

Doğal Yollardan Anne Olma Hayali

45 yaşındaki başarılı şarkıcı, aynı zamanda anne olma arzusunu da dile getirdi. Sevgilisi Ali Kemal'in de çocuk isteği olduğunu belirten Hatice, tüp bebek yöntemi yerine doğal yollardan anne olmayı tercih ettiğini söyledi.

Hatice'nin, sevgilisiyle doludizgin devam eden ilişkisi ve yaşamında önemli bir yer tutan aile kurma isteği, hayranları tarafından heyecanla takip ediliyor.