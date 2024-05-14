A101 Bolu mağazalarında 17 Mayıs 2024’den itibaren büyük fırsatlarla dolu reyonlar sizi bekliyor!

Haftanın Yıldız Ürünleri A101’de Sizi Bekliyor!

Bolu A101 Marketlerinde bu hafta da harika indirimlerle dolu. Yoğurt, kahve, et ürünleri, temizlik malzemeleri ve çok daha fazlasında inanılmaz fırsatlar sizleri bekliyor. İşte öne çıkan indirimlerden bazıları. 5 KG Yoğurt Fırsatı: Hem Eker hem de Torku marka 5 KG yoğurtlar sadece 137.50 TL! Sağlıklı ve lezzetli bu yoğurtları kaçırmayın.

11-17 Mayıs Haftasının İndirimleri

Ahir Taze Beyaz Peynir: Tam yağlı taze beyaz peynirin 1 KG'ı sadece 127.50 TL. Kahvaltıların vazgeçilmezi beyaz peynirde bu fırsatı kaçırmayın. Nescafé Kahve Çeşitleri: Farklı Nescafé kahve çeşitleri 10'lu paketlerde sadece 34.90 TL. Kahve keyfinizi ucuza getirin. Beşler Piliç Kofteli Sosis: 280 gram kofteli sosis bu hafta sadece 36.50 TL. Hızlı ve pratik öğünler için ideal.

Mutfakta Pratik Çözümler

Balparmak Çiçek Balı: 350 gram yayla ve ova çiçek balı, şimdi sadece 99.90 TL.

Gürçay Rize Çayı: Demli ve lezzetli çaylar için 500 gram Gürçay Rize Çayı 49.90 TL. Vanish ve Alo Temizlik Ürünleri: Vanish leke çıkarıcılar ve Alo toz deterjanlar, evinizin temizliği için indirimli fiyatlarla. 10 KG Alo toz deterjan 298.00 TL.

Güzellik ve Bakım Ürünlerinde İndirim

Dove Şampuan Çeşitleri: Saçlarınızdaki farkı hissedin, 400 ml Dove şampuanlar sadece 66.50 TL.

Bu hafta A101'de kaçırılmayacak fırsatlar var! İhtiyacınız olan ürünleri uygun fiyatlarla almanın tam zamanı. Reyonları ziyaret edin ve bu indirimleri yakalayın.

Temizlik ürünleri ve Yumuşatıcılar

Bingo Sıvı Deterjan Siyah 2L - ₺79.90

Bingo Sıvı Deterjan Renkli 2L - ₺79.90

Bingo Giysi Şampuanı 2L - ₺79.90

Bingo Soft Yumuşatıcı Gül & Frezya 960 ml - ₺45.00

Bingo Soft Yumuşatıcı Lovely 960 ml - ₺45.00

Bingo Soft Yumuşatıcı Manolya Bahçesi 960 ml - ₺45.00

Vanish Kısa Leke Çıkarıcı Çeşitleri 1L - ₺89.90

Alo Toz Deterjan 10 KG - ₺298.00

Dove Şampuan Çeşitleri 400 ml - ₺66.50

Gazsız içecekler

Nescafe Xpress Soğuk Kahve 250 ml (2 AL 4 AL) - ₺29.50

Obsesso Soğuk Kahve Latte 250 ml (2 AL 4 AL) - ₺27.50

Cappy Atom Meyve Nektarı 1 L - ₺32.00

Powerade Sporcu İçeceği 500 ml - ₺25.00

Fuse Tea Kavun ve Çilek Aromalı Buzlu Çay 330 ml - ₺19.00

Fuse Tea Şeftali Aromalı Buzlu Çay 330 ml - ₺19.00

Süt ve süt Ürünleri

Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 KG - ₺127.50

Eker/İçim Yarım Yağlı Yoğurt 5 KG - ₺137.50

Torku Yoğurt 5 KG - ₺137.50

Pınar Yarım Yağlı Süzme Beyaz Peynir 1 KG - ₺119.00

Pınar Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 180 g - ₺39.00

Tarabya Hellim Peyniri 250 g - ₺57.50

Kuzucu Antepim Peyniri 250 g - ₺72.50

Pınar Çocuk Devam Sütü 500 ml - ₺24.00

Pınar Çocuk Devam Sütü 200 ml - ₺13.25

İçim/Pınar Yarım Yağlı Süt 200 ml - ₺10.50

Pastalar ve Tatlılar

Danone Muz Aromalı Puding 210 g - ₺13.50

Tikveşli Krema 200 ml - ₺29.50

Özsüt Şef Usta Krokanlı Pasta 650 g - ₺79.00

Su ve Maden Suları

Kızılay Sade Maden Suyu 6x200 ml (4 AL) - ₺29.00

Beypazarı Sade Maden Suyu 250 ml (6 AL) - ₺29.00

Sarıız Sade Maden Suyu 250 ml (6 AL) - ₺27.50

Su 1.5L (6 AL 12 AL) - ₺66.00

Hayat Su 1.5L (6 AL) - ₺70.00

Hayat Su 0.5L (12 AL) - ₺72.50

Su 0.5L (12 AL 24 AL) - ₺66.00

Su 5L (4 AL) - ₺58.50

Gazlı İçecekler

Serinoba Gazoz 250 ml (6 AL) - ₺13.00

Fanta Portakal 250 ml (12 AL) - ₺13.75

Coca Cola 250 ml (12 AL) - ₺13.75

Sprite Gazoz 250 ml (12 AL) - ₺13.00

Pepsi 250 ml (12 AL) - ₺13.75

Coca Cola Gazlı İçecek 1.25 L - ₺27.50

Coca Cola Gazlı İçecek 200 ml - ₺16.00

Fanta Portakal Gazlı İçecek 1.25 L - ₺27.50

Fanta Mandalina Gazlı İçecek 2.5 L - ₺40.00

Muhtelif gıda ürünleri

Nescafé Kahve Çeşitleri 10'l u - ₺34.90

Beşler Piliç Kofteli Sosis 280 g - ₺36.50

Balparmak Yayla ve Ova Çiçek Balı 350 g - ₺99.90

Gürçay Rize Çayı 500 g - ₺49.90

İçim Yağsız Yoğurt - Avantajlı fiyat

Torku Doğal Yoğurt - Avantajlı fiyat