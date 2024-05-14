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Moriwaki Doğu Marmara, Batı Karadeniz hatta Konya’yı bile uyardı!

Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye'ye yaptığı ziyarette önemli açıklamalarda bulundu. Batı Karadeniz, Doğu Marmara hatta Türkiye’nin en güvendiği şehir Konya’ya bile dikkat çeken yerbilimci, Bursa, Konya, Malatya, Balıkesir ve Yalova gibi illerde yaşayan vatandaşlara yönelik ciddi uyarılar yaptı.

Arzu Sarı
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Moriwaki Doğu Marmara, Batı Karadeniz hatta Konya’yı bile uyardı! mask
Moriwaki Doğu Marmara, Batı Karadeniz hatta Konya’yı bile uyardı!
Moriwaki Doğu Marmara, Batı Karadeniz hatta Konya’yı bile uyardı!
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Moriwaki, özellikle Bursa'da yaşanmış olan 3,5 büyüklüğündeki deprem hakkında konuştu. Bursa'nın yumuşak zemini nedeniyle, yakın gelecekte meydana gelebilecek 7 şiddetindeki bir depremin büyük yıkıma yol açabileceğini belirten Moriwaki,, bu bilgileri Bursa Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen bir konferansta öğrenciler ve yerel halkla paylaştı.

Moriwaki Doğu Marmara, Batı Karadeniz hatta Konya’yı bile uyardı!

Fay hatlarının etkileşimi

Moriwaki'nin araştırmalarına göre, Bursa'nın Gemlik ilçesi de dahil olmak üzere, Güney ve Kuzey fay hatlarının etkileşimi büyük bir deprem riski taşıyor. Bu durum, sadece Bursa'yı değil, Yalova ve Balıkesir gibi illeri de etkilemektedir.Moriwaki Doğu Marmara, Batı Karadeniz hatta Konya’yı bile uyardı!

Küçük depremler büyük depremlerin habercisi

Uzman, son olarak Konya, Malatya ve Balıkesir'in Bandırma ilçesi için de uyarılarda bulundu. Bu bölgelerde yaşanan küçük ölçekli depremlerin, büyük depremlerin habercisi olabileceğini vurguladı. Moriwaki, yerel halkın bu tür sinyalleri ciddiye alması gerektiğinin altını çizdi.Moriwaki Doğu Marmara, Batı Karadeniz hatta Konya’yı bile uyardı!

Önlemler ve Hazırlıklar

Moriwaki, bu illerde yaşayan vatandaşların acil durum hazırlıklarını gözden geçirmeleri ve deprem anında yapılması gerekenler konusunda bilinçlenmeleri gerektiğini önerdi. Ayrıca, yerel yönetimlere de altyapı güçlendirmeleri ve eğitim programları düzenlemeleri çağrısında bulundu.Moriwaki Doğu Marmara, Batı Karadeniz hatta Konya’yı bile uyardı!

Yoshinori Moriwaki'nin uyarıları, Türkiye'deki deprem riskinin ciddiyetini bir kez daha gündeme getiriyor. Uzmanın tavsiyeleri ve yapılan analizler, ilerleyen zamanlarda alınacak önlemlerin hayati önem taşıdığını gösteriyor. Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması, bu tür uzman görüşlerinin önemini daha da artırmakta.

# türkiye, eğitim

14 May 2024 - 23:58 - Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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