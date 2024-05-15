Bolu Valisi Kılıç’ın Eşi Ayşe Elif Kılıç 9. Kadın Emek Pazarı’nda…

Bolu, kadın girişimcilerin ürünlerini sergilediği 9. Kadın Emek Pazarı ile girişimcilik ruhunu canlandırdı. Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın eşi, Ayşe Elif Kılıç'ın ziyaretiyle onurlandırılan bu özel etkinlik, Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde gerçekleşti.

Ayşe Elif Kılıç’ın ziyareti ve kadın girişimcilere destek

Ayşe Elif Kılıç, pazardaki stantları tek tek ziyaret ederek kadın girişimcilerle sohbet etti ve onların el emeği ürünlerini inceledi. Kılıç, kadınların çalışmalarını takdirle karşılayarak, onların işlerine olan ilgi ve desteğini gösterdi.

Ürün çeşitliliği

Kadın Emek Pazarı'nda el işi takılar, ev dekorasyon ürünleri, organik gıdalar ve giyim eşyaları gibi birçok farklı kategori altında ürünler yer aldı. Bu ürünler, kadınların yaratıcılıklarını ve el becerilerini yansıtarak ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Kadın Emek Pazarı'nın ekonomiye katkısı

Bu pazar, yerel ekonomiye doğrudan katkıda bulunmanın yanı sıra, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını artırma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Kadın girişimciler, bu platform sayesinde ürünlerini daha geniş kitlelere tanıtma fırsatı buluyor.

Toplumsal etki ve anneler günü kutlaması

Etkinlik, özellikle Anneler Günü'nde gerçekleşmesiyle katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Ayşe Elif Kılıç, tüm kadın girişimcilerin ve ziyaretçilerin Anneler Günü'nü kutlayarak, etkinliğe toplumsal bir boyut da ekledi.

Kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi

Kadın Emek Pazarı, Bolu'da kadın girişimciliğini teşvik eden ve destekleyen bir yapı olarak dikkat çekiyor. Etkinlik, kadınların iş ve sosyal hayatta daha görünür ve etkin roller üstlenmelerini sağlayarak toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda da önemli mesajlar veriyor.

Uzun dönem vizyonu ve sürdürülebilirlik

Eğitim-Sen'in bu yenilikçi adımı, sendikanın teknolojiyi etkin kullanma ve üyelik süreçlerini modernize etme yönündeki kararlılığını gösteriyor. Online ön üyelik formu, üyelik süreçlerini daha verimli hale getirerek sendikanın genel performansına ve üye memnuniyetine olumlu katkılarda bulunmayı hedefliyor.