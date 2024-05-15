Dev marketin cesur girişimleri sürüyor… Migros şimdi de Kent Gross’u alacak…

Kent Gross satın almasıyla migros’un büyüme hızı

Migros, rekabetçi stratejisini sürdürerek, Kent Gross gibi niş alanlarda faaliyet gösteren şirketleri satın alma yoluna gitmiştir. 2017 yılından bu yana faaliyet gösteren Kent Gross, Migros'un portföyüne ekleyeceği son marka oldu. Rekabet Kurumu’ndan gerekli onayları alarak satın alma işlemlerini başarıyla gerçekleştirdi.

Migros’un mağaza açma rekoru

Migros, geçtiğimiz yıl boyunca market zinciri genişletme konusunda dikkat çekici bir başarı gösterdi. Ortalama olarak her gün bir yeni mağaza açma başarısı gösteren Migros, fiziksel alandaki büyümesini sürdürmekte kararlı.

Dijital alanda da lider

Fiziksel mağazaların yanı sıra, Migros'un sanal market alanında da elde ettiği başarılar dikkat çekiyor. Sanal platformlar üzerinden yapılan satışlarla pazar payını artıran Migros, dijital perakendecilikte de öncü rolünü pekiştiriyor.

Pazar dinamikleri ve rekabet üzerine etkiler

Migros'un bu stratejik satın almaları, diğer market zincirleri ve perakende sektörü üzerinde önemli etkiler yaratmaktadır. Diğer şirketler, Migros'un agresif büyüme politikaları karşısında nasıl bir strateji izleyecekler, rekabet daha da artacak mı soruları gündemde.

Migros’un geleceği ve pazar vizyonu

Migros’un sürdürülebilir büyüme stratejisi ve gelecekteki hedefleri, perakende sektörünün geleceğine dair ipuçları veriyor. Şirketin, sektördeki liderliğini koruyup koruyamayacağı ve hangi yeni şirketleri bünyesine katacağı merak konusu.