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Dev marketin cesur girişimleri sürüyor… Migros şimdi de Kent Gross’u alacak…

Türkiye'nin önde gelen perakende zinciri Migros, pazarını genişletmek için her yıl farklı bir şirketi hedef alıyor. Geçtiğimiz yıl İzmir'de 26 şubesi bulunan Hobi Parfümeriyi bünyesine katan şirket, bu yıl da Konya ve İstanbul’da şubeleri bulunan Kent Gross’u satın almak için adımlarını attı.

Sadiye Dura
Sadiye Dura Tüm Haberleri
Dev marketin cesur girişimleri sürüyor… Migros şimdi de Kent Gross’u alacak… mask
Dev marketin cesur girişimleri sürüyor… Migros şimdi de Kent Gross’u alacak…
Dev marketin cesur girişimleri sürüyor… Migros şimdi de Kent Gross’u alacak…
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Kent Gross satın almasıyla migros’un büyüme hızı

Migros, rekabetçi stratejisini sürdürerek, Kent Gross gibi niş alanlarda faaliyet gösteren şirketleri satın alma yoluna gitmiştir. 2017 yılından bu yana faaliyet gösteren Kent Gross, Migros'un portföyüne ekleyeceği son marka oldu. Rekabet Kurumu’ndan gerekli onayları alarak satın alma işlemlerini başarıyla gerçekleştirdi.

Dev marketin cesur girişimleri sürüyor… Migros şimdi de Kent Gross’u alacak…

Migros’un mağaza açma rekoru

Migros, geçtiğimiz yıl boyunca market zinciri genişletme konusunda dikkat çekici bir başarı gösterdi. Ortalama olarak her gün bir yeni mağaza açma başarısı gösteren Migros, fiziksel alandaki büyümesini sürdürmekte kararlı.

Dev marketin cesur girişimleri sürüyor… Migros şimdi de Kent Gross’u alacak…

Dijital alanda da lider

Fiziksel mağazaların yanı sıra, Migros'un sanal market alanında da elde ettiği başarılar dikkat çekiyor. Sanal platformlar üzerinden yapılan satışlarla pazar payını artıran Migros, dijital perakendecilikte de öncü rolünü pekiştiriyor.Dev marketin cesur girişimleri sürüyor… Migros şimdi de Kent Gross’u alacak…

Pazar dinamikleri ve rekabet üzerine etkiler

Migros'un bu stratejik satın almaları, diğer market zincirleri ve perakende sektörü üzerinde önemli etkiler yaratmaktadır. Diğer şirketler, Migros'un agresif büyüme politikaları karşısında nasıl bir strateji izleyecekler, rekabet daha da artacak mı soruları gündemde.Dev marketin cesur girişimleri sürüyor… Migros şimdi de Kent Gross’u alacak…

Migros’un geleceği ve pazar vizyonu

Migros’un sürdürülebilir büyüme stratejisi ve gelecekteki hedefleri, perakende sektörünün geleceğine dair ipuçları veriyor. Şirketin, sektördeki liderliğini koruyup koruyamayacağı ve hangi yeni şirketleri bünyesine katacağı merak konusu.

# pazar

15 May 2024 - 08:00 - Gündem

Mahreç  Sadiye Dura

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