Gece horlamaları gündüz kaza riskini arttırıyor!

Uykuda yaşanan solunum duraklamaları, sadece bireylerin sağlığını tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda trafik güvenliğini de ciddi derecede riske atıyor. Uyku apnesi tanısı konmuş şahıslarda, diğer sürücülere göre trafik kazası yapma ihtimali üç kat daha fazladır. Bu yüksek risk, gündüzleri aşırı uykusuzluk hali ve dikkat dağınıklığı ile doğrudan bağlantılıdır.

Sağlık üzerindeki olumsuz etkileri

Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Emir Ruşen, uyku apnesinin, gece boyunca kesintiye uğrayan oksijen akışı nedeniyle birçok sağlık sorununa yol açabileceğini belirtiyor. Geceleyin yetersiz oksijen alımı, gündüz yorgunluk, dikkat eksikliği ve performans düşüklüğüne neden olmakta, bu da özellikle araç kullanırken tehlikeli sonuçlar doğurabilmektedir.

Tipik belirtiler

Uyku apnesinin en belirgin belirtileri arasında geceleyin sürekli horlama, gündüzleri aşırı yorgunluk ve uyuma eğilimi yer alır. Dr. Ruşen, bu kişilerin gece boyunca sık uyanmalarının, ertesi gün hatırlamamakla birlikte ciddi dikkat dağınıklığına sebep olduğunu vurguluyor.

Risk faktörleri ve önleme yöntemleri

Obezite, geniş boyun çevresi ve uzun süreli alkol tüketimi gibi faktörler uyku apnesi riskini artırır. Dr. Ruşen, sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri, kilo kontrolü ve düzenli egzersiz gibi önlemlerin bu riski azaltabileceğini belirtiyor.

Tanı ve tedavi yöntemleri

Uyku apnesi tanısı, detaylı uyku testleri ile konulmaktadır. Dr. Ruşen, bu testlerin hastalığın şiddetini belirlemede ve uygun tedavi planının yapılmasında kritik rol oynadığını ifade ediyor. Tedavi seçenekleri arasında CPAP cihazı kullanımı ve bazı durumlarda cerrahi müdahale yer alıyor.

Uzun vadeli sağlık sorunları

Tedavi edilmeyen uyku apnesi, kalp-damar hastalıkları gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Dr. Ruşen, düzenli tıbbi takip ve uygun tedavi yöntemlerinin bu uzun vadeli riskleri azaltabileceğine dikkat çekiyor.

Toplumsal farkındalık ve önemi

Uyku apnesi farkındalığının artırılması, bireylerin sağlığını korumanın yanı sıra trafik güvenliğini de önemli ölçüde artırabilir. Dr. Ruşen, uyku apnesi ile mücadelede toplumsal bilinç ve erken teşhisin kritik öneme sahip olduğunu vurguluyor.