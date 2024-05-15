2024 LGS Sınavı öncesi İsmail Yolcu’dan velilere ve öğrencilere başarı stratejileri

LGS 2024'e hazırlık

Eğitim ve Kariyer Uzmanı İsmail Yolcu, 2 Haziran 2024'te yapılacak olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına az bir zaman kala, velilere ve öğrencilere başarıya ulaşmanın yollarını açıklıyor. Yolcu, özellikle "pozitif iletişim" kurmanın, sınav sonuçları üzerinde büyük bir etkisi olabileceğine dikkat çekiyor.

Müfredat dışı sürprizlere hazırlıklı olun

İsmail Yolcu, LGS'de öğrencileri bekleyen müfredat dışı sürpriz soruların olmayacağını belirtiyor. Öğrencilere güvenilir kaynaklardan şaşmamalarını ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan örnek sorulara odaklanmalarını öneriyor. Bu, sınavda karşılaşacakları soru tiplerine ve formatına alışmalarını sağlayacak.

Okuma ve yorumlama becerileri nasıl test edilecek?

Yolcu, sınavın özellikle öğrencilerin okuma ve yorumlama yeteneklerini ölçeceğini vurguluyor. Başarılı olmak isteyen öğrencilerin, metinleri hızlı ve etkili bir şekilde analiz etme becerilerini geliştirmeleri gerektiğini ifade ediyor. Bu beceriler, öğrencilerin sınavdaki performansını doğrudan etkileyebilir.

Zihin ve beden denge

İsmail Yolcu, sınav stresiyle başa çıkmanın yollarından biri olarak düzenli fiziksel aktiviteleri öneriyor. Yürüyüş, bisiklet sürme veya yüzme gibi aktivitelerle öğrencilerin hem fiziksel hem de zihinsel sağlıklarını koruyabileceklerini belirtiyor. Bu aktiviteler, öğrencilerin sınav sürecinde daha odaklı ve sakin kalmalarına yardımcı olur.

Pozitif iletişimin gücü

Velilere yönelik tavsiyelerde bulunan Yolcu, sınav öncesi ve sınav sabahı kurulacak pozitif iletişimin, öğrencilerin başarılarını önemli ölçüde etkileyebileceğini söylüyor. Motive edici konuşmalar ve destekleyici bir tutum, öğrencilerin sınav kaygısını azaltabilir ve performanslarını artırabilir.

Son hafta için stratejik yaklaşımlar

Sınavdan birkaç gün önce öğrencilere yönelik stratejiler geliştiren Yolcu, derinlemesine çalışmak yerine konulara genel bir göz atılmasını tavsiye ediyor. Bu yöntem, öğrencilerin bilgileri taze tutmalarını ve sınav stresini minimize etmelerini sağlar. Aynı zamanda, bu dönemde yapılan deneme sınavlarına aşırı yüklenmemeleri gerektiğini belirtiyor.

Sınav günü için altın kurallar

Sınav günü, Yolcu öğrencilere yavaş ve düşünceli bir başlangıç yapmalarını öneriyor. Panik yapmadan her bir soruya dikkatlice odaklanmaları, işaretlemelerde hata yapmamaları ve sınavın sonunda yapılan kontrollerin önemini hatırlatıyor. Bu yaklaşımlar, öğrencilerin sınav sırasında karşılaşabilecekleri zorlukları aşmalarına yardımcı olacaktır.