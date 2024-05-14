Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir’den Boluspor maçı öncesi açıklamalar

Trendyol 1. Lig’de normal sezonu 57 puanla 4. sırada tamamlayan Bodrum FK, play-off ilk tur maçında Boluspor ile karşılaşacak. 16 Mayıs Perşembe günü saat 17.00’de başlayacak olan maç, Bodrum Şehir Stadı’nda oynanacak. Yeşil-beyazlı ekip, seyircisi önünde mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak.

İsmet Taşdemir'den iddialı açıklamalar

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, play-off ilk tur maçına yönelik iddialı açıklamalarda bulundu. Taşdemir, "Play-off’a kaldığımız için sevinçliyim ama lig çok enteresan geçti. Özellikle bazı dönemlerde düşüş yaşadık. Son dakikada verdiğimiz maçlar ve kaçan galibiyetler belki de lider çıkmamızı, ya da 3. olmamızı engelledi. Geçen seneden beri bir yolumuz var. İzleyenlere keyif veren, mücadele eden bir takım görüntümüz var. 2 sezonda play-off potasının dışına çıkmayan bir takım var.

“Finalde canımız yandı”

Bu sene ligi 4. tamamladık. Gururluyuz, mutluyuz. Mütevazi oyuncu kadromuzla 2 senede bunları yaşadık. Geçen sene finale kadar her şey çok güzeldi. Finalde canımız yandı, orada üzüldük. Önümüzde 4 maçlık bir seri var. İlk maç ve rakip önemli. Ligin ikinci yarısında iyi işler yapan Boluspor’a karşı oynayacağız.

“Zor bir müsabaka bizi bekliyor”

Zor bir müsabaka bizi bekliyor. Evimizde, seyircimizin önünde kendimizi ve seyircimizi mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu maçların kesin bir favorisi olduğunu düşünmüyorum. Kazanmak istediğimiz zaman kendimizi favori olarak görebiliriz ama bu maçların favorisi yok. Turu geçmeye çalışacağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağımıza oyuncularım adına söz verebilirim ama sonuç ne olur bilemem" dedi.

Diogo Sousa'dan destek mesajı

Bodrum FK’nın kalecisi Diogo Sousa, play-off tecrübesine vurgu yaptı ve takımının yanında olduğunu belirtti. Sousa, "Geçen seneden çok tecrübeliyiz, play-off oynamaya alıştık. Maç maç bakacağız. İlk maç Boluspor ile olacak ve en iyi şekilde bu maça hazırlanacağız. Ondan sonra bu güzel kulüp için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Taraftarımız en büyük destekçimiz. Onlarla beraber bu başarı geliyor" diye konuştu.

Sakat oyuncuların durumu

Bodrum FK'da sakatlıkları bulunan Erkan, Gökdeniz ve Süleyman’ın durumu maç günü netlik kazanacak. Bu oyuncuların durumu teknik heyet tarafından yakından takip ediliyor ve maç saatine kadar iyileşmeleri için çalışmalar sürüyor.

Play-off mücadelesinde heyecan dorukta

Bodrum FK ve Boluspor arasındaki bu kritik karşılaşma, her iki takım için de büyük önem taşıyor. Bodrum FK, taraftarının desteğiyle sahada galibiyet arayacak. Boluspor ise ligin ikinci yarısındaki başarılı performansını play-off maçlarına taşımak istiyor. Turu geçen takım, bir üst turda mücadele etmeye hak kazanacak.