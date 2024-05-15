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Bütün mahalle bir oldu kendi ekmeğini kendileri yapıyor…

Bu mahalle sakinleri, yüzyıllardır süren tandır kültürüyle kendi ekmeklerini yaparak ekmek zamlarına karşı direniyor. Kendi buğdaylarından un öğüterek ekonomiye meydan okuyan bu gelenek, hem kültürel miraslarını yaşatıyor hem de maliyetleri düşürüyor.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bütün mahalle bir oldu kendi ekmeğini kendileri yapıyor… mask
Bütün mahalle bir oldu kendi ekmeğini kendileri yapıyor…
Bütün mahalle bir oldu kendi ekmeğini kendileri yapıyor…
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Sürekli artan ekmek fiyatlarına karşı mahalle sakinleri kendi çözümlerini geliştirmiş durumda. Kendi imkanlarıyla geleneksel bir tandır inşa eden bu topluluk, asırlık bir kültürü sürdürerek ekonomik zorluklara baş kaldırıyor.

Bütün mahalle bir oldu kendi ekmeğini kendileri yapıyor…

Mahallelinin tandırda ekmek pişirme serüveni

Bu tandır, mahalle sakinlerinin kendi tarlalarında yetiştirdikleri buğdayları kullanarak un elde etmelerine olanak tanıyor. Elde edilen unla tandırda ekmek pişirme geleneği, hem geleneksel yöntemleri koruyor hem de lezzetli ve sağlıklı ekmekler sunuyor.

Bütün mahalle bir oldu kendi ekmeğini kendileri yapıyor…

İmece Usulüyle Ekmek Üretimi

Mahallelinin imece usulüyle ekmek yapması, sadece maliyetleri düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda sosyal etkileşimi ve topluluk ruhunu da güçlendiriyor. Bu süreçte herkes bir araya gelerek hem iş yükünü paylaşıyor hem de birlikte vakit geçiriyor.Bütün mahalle bir oldu kendi ekmeğini kendileri yapıyor…

Tandırın Sağladığı Avantajlar

Doğal malzemelerle ve yaş mayayla hazırlanan hamurlar, tandır ateşinde pişirilerek eşsiz bir lezzet ve sağlık avantajı sunuyor. Bu yöntem, modern pişirme tekniklerine bir alternatif olarak öne çıkıyor.Bütün mahalle bir oldu kendi ekmeğini kendileri yapıyor…

Toplumsal Yardımlaşma ve Bilgi Aktarımı

Leyla Kahraman ve Arzu Ünalmış gibi yaşlı mahalle sakinleri, bu geleneği yeni nesillere öğreterek kültürel bir köprü görevi görüyor. Bu süreçte, mahalle çocuklarına ve gençlerine ekmek yapımı aktarılıyor.

Tandır Kültürünün Toplumsal Etkileri

Bu geleneğin sürdürülmesi, mahalle sakinleri arasında güçlü bir dayanışma ve toplumsal birlik duygusu yaratıyor. Zemzem Ayaz gibi bireyler, bu geleneği yaşatmanın getirdiği mutluluğu ve toplumsal faydayı vurguluyor.Bütün mahalle bir oldu kendi ekmeğini kendileri yapıyor…

Mahalle sakinleri, tandır geleneğiyle hem ekonomik bağımsızlıklarını koruyor hem de kültürel bir mirası gelecek nesillere aktarıyor. Bu yaşam biçimi, diğer topluluklara da ilham kaynağı olarak hizmet ediyor ve sürdürülebilir bir alternatif sunuyor.

15 May 2024 - 15:00 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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