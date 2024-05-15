Bütün mahalle bir oldu kendi ekmeğini kendileri yapıyor…

Sürekli artan ekmek fiyatlarına karşı mahalle sakinleri kendi çözümlerini geliştirmiş durumda. Kendi imkanlarıyla geleneksel bir tandır inşa eden bu topluluk, asırlık bir kültürü sürdürerek ekonomik zorluklara baş kaldırıyor.

Mahallelinin tandırda ekmek pişirme serüveni

Bu tandır, mahalle sakinlerinin kendi tarlalarında yetiştirdikleri buğdayları kullanarak un elde etmelerine olanak tanıyor. Elde edilen unla tandırda ekmek pişirme geleneği, hem geleneksel yöntemleri koruyor hem de lezzetli ve sağlıklı ekmekler sunuyor.

İmece Usulüyle Ekmek Üretimi

Mahallelinin imece usulüyle ekmek yapması, sadece maliyetleri düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda sosyal etkileşimi ve topluluk ruhunu da güçlendiriyor. Bu süreçte herkes bir araya gelerek hem iş yükünü paylaşıyor hem de birlikte vakit geçiriyor.

Tandırın Sağladığı Avantajlar

Doğal malzemelerle ve yaş mayayla hazırlanan hamurlar, tandır ateşinde pişirilerek eşsiz bir lezzet ve sağlık avantajı sunuyor. Bu yöntem, modern pişirme tekniklerine bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Toplumsal Yardımlaşma ve Bilgi Aktarımı

Leyla Kahraman ve Arzu Ünalmış gibi yaşlı mahalle sakinleri, bu geleneği yeni nesillere öğreterek kültürel bir köprü görevi görüyor. Bu süreçte, mahalle çocuklarına ve gençlerine ekmek yapımı aktarılıyor.

Tandır Kültürünün Toplumsal Etkileri

Bu geleneğin sürdürülmesi, mahalle sakinleri arasında güçlü bir dayanışma ve toplumsal birlik duygusu yaratıyor. Zemzem Ayaz gibi bireyler, bu geleneği yaşatmanın getirdiği mutluluğu ve toplumsal faydayı vurguluyor.

Mahalle sakinleri, tandır geleneğiyle hem ekonomik bağımsızlıklarını koruyor hem de kültürel bir mirası gelecek nesillere aktarıyor. Bu yaşam biçimi, diğer topluluklara da ilham kaynağı olarak hizmet ediyor ve sürdürülebilir bir alternatif sunuyor.