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Boluspor’un Bodrum FK maçında kafile başkanları belli oldu

Boluspor, Trendyol 1. Lig'de mücadele ederek play-off çeyrek finalinde Bodrum FK ile karşılaşacak. Maç 16 Mayıs'ta Bodrum'da oynanacak. Kafile başkanları belirlendi.

Mustafa Aykan
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Boluspor’un Bodrum FK maçında kafile başkanları belli oldu mask
Boluspor’un Bodrum FK maçında kafile başkanları belli oldu
Boluspor’un Bodrum FK maçında kafile başkanları belli oldu
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Trendyol 1. Lig'in nefes kesen son haftalarından sonra, Boluspor sonunda play-off potasında yerini aldı. 34. haftada Çorum FK'yi 2-1 mağlup eden Boluspor, ligi yedinci sırada tamamlayarak play-off biletini kaptı. Bu başarının ardından gözler, kırmızı-beyazlıların play-off çeyrek finalindeki rakibi Bodrum FK'ya çevrildi.

Boluspor’un Bodrum FK maçında kafile başkanları belli oldu

Bodrum'da büyük mücadele

Boluspor'un play-off yolculuğu, 16 Mayıs Perşembe günü saat 17.00'da Bodrum'da oynanacak kritik bir maçla devam edecek. Kırmızı-beyazlıların bu önemli deplasmanı, takımın hem motivasyonunu hem de stratejisini zorlayacak bir sınav olacak. Bodrum FK, kendi sahasında güçlü bir rakip olarak biliniyor ve bu maç her iki takım için de sezona damgasını vuracak bir mücadele vaat ediyor.

Boluspor’un Bodrum FK maçında kafile başkanları belli oldu

Kafile başkanları belli oldu

Bu önemli maç öncesinde Boluspor yönetimi de hazırlıklarını titizlikle sürdürüyor. Takımın Bodrum deplasmanındaki kafile başkanlığını, Boluspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Öztemel ve tanınmış iş insanı Cemil Akay üstlenmiş durumda. İki ismin de bu görevi üstlenmesi, takıma olan bağlılıklarını ve desteğini gösteriyor.

Boluspor’un Bodrum FK maçında kafile başkanları belli oldu

Takıma olan destek vurgulandı

Boluspor'un resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Fatih Öztemel ve Cemil Akay’a teşekkürler sunuldu. Yönetim kurulu, her iki kafile başkanının da takıma sağladıkları katkılar ve gösterdikleri liderlik için teşekkürlerini ifade etti. Boluspor’un Bodrum FK ile yapacağı bu kritik karşılaşma öncesinde her türlü detayın düşünüldüğü ve takımın en iyi şekilde hazırlandığı belirtildi.

Boluspor’un Bodrum FK maçında kafile başkanları belli oldu

Gözler Bodrum’da

Boluspor taraftarları, takımlarının bu önemli sınavda nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekliyor. Bu maç, Boluspor için sadece bir play-off maçı olmanın ötesinde, gelecek sezonun yapılanmasına dair ipuçları da verecek. Taraftarlar ve spor severler, 16 Mayıs'ta Bodrum'da oynanacak bu büyük mücadeleyi dikkatle takip edecek.

# spor, destek, boluspor

14 May 2024 - 16:26 Bolu- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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