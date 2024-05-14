Biletlerinizi alın 52. İstanbul Müzik Festivali için geri sayım başladı

21 Mayıs'ta başlayacak olan 52. İstanbul Müzik Festivali, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenleniyor. Festival, 12 Haziran’a kadar sürecek ve müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. 25 konser ve 60'ın üzerinde sanatçının performans sergileyeceği festival, 17 farklı mekânda gerçekleştirilecek.

Açılış Gecesinde Büyüleyici Performanslar

Festivalin açılış konseri, 21 Mayıs Salı akşamı saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda yapılacak. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, şef Cem Mansur yönetiminde, Türkiye’nin genç yeteneği piyanist İlyun Bürkev ile sahne alacak.

Kemanın Ustası Kristóf Baráti Sahne Alıyor

22 Mayıs'ta, keman virtüözü Kristóf Baráti ve İtalyan Mantova Oda Orkestrası, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak. Baráti'nin kusursuz tekniği ve orkestranın tutkulu performansı, kaçırılmayacak bir müzik ziyafeti vaat ediyor.

Disko Klasik ve Ücretsiz Hafta Sonu Klasikleri

Festivalin yenilikçi serisi Disko Klasik, 24 Mayıs’ta Babylon'da düzenlenecek. Ayrıca, festivalin popüler etkinliklerinden Ücretsiz Hafta Sonu Klasikleri, 25 Mayıs’ta Fenerbahçe Parkı'nda gerçekleşecek. Bu etkinliklerle festival, klasik müziği daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

Bilet Bilgileri ve Öğrencilere Özel İndirimler

Festivalin biletleri passo.com.tr üzerinden, Passo mobil uygulamasından, Passo perakende noktalarından ve İKSV ana gişeden satın alınabilir. Öğrenciler, Eczacıbaşı Genç Bilet uygulaması ile tüm İKSV etkinliklerinde 20 TL'lik indirimli bilet alabilirler. Konservatuvar öğrencileri ise festival konserlerini ücretsiz takip edebilecekler.

İstanbul’un en prestijli sanat etkinliklerinden biri olan İstanbul Müzik Festivali, bu yıl da klasik müzik dünyasının en parlak yıldızlarını ağırlamaya hazır.