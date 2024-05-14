Türk tiyatrosunun duayeni Ayten Gökçer hayatını kaybetti

Türk tiyatrosu ve sinemasının önemli isimlerinden Ayten Gökçer, 84 yaşında hayata veda etti. Sanat dünyasını yasa boğan bu kayıp, Gökçer'in sanat camiasında bıraktığı derin izleri bir kez daha gündeme getirdi. Ayten Gökçer'in cenazesi, 15 Mayıs Çarşamba günü öğle namazını müteakiben Zincirlikuyu Mezarlığı'nda, eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedilecek.

Sanat Camiasından Veda Mesajları

Gökçer'in ölümü üzerine Türk sanat camiası yasta. Ünlü isimlere veda mesajları yağarken, Melek Baykal, Nilgün Belgün, Hülya Koçyiğit ve Güven Hokna gibi tanınmış oyuncular duygu dolu sözler paylaştı. Baykal, Gökçer için, "Çok değerliydin benim için. Hepimizin başı sağ olsun," dedi. Armağan Çağlayan ise, "Sizin kendi ışığınız zaten şahaneydi," ifadelerini kullandı.

Ayten Gökçer'in Sanat Hayatı

1940 yılında İstanbul’da doğan Ayten Gökçer, sanat hayatına 1953 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'nın bale bölümünde başladı. Tiyatro ve sinema alanında önemli işlere imza atan Gökçer, 1965 yılında "Taçsız Kral" filmiyle sinemaya adım attı. Özellikle "Yedi Kocalı Hürmüz" müzikalindeki Hürmüz rolü ile unutulmazlar arasına girdi. 1988 yılında Devlet Sanatçısı unvanını alan Gökçer, pek çok ödüle layık görüldü.

Ödüllü Bir Sanatçının Ardından

Ayten Gökçer, sanat hayatı boyunca birçok ödül kazandı ve 1999 yılında "Yılan Hikayesi" adlı dizi ile televizyon dünyasında da adından söz ettirdi. Gökçer'in sanat yolculuğu, Türk tiyatrosuna ve sinemasına katkılarıyla her zaman hatırlanacak.