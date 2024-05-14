Boluspor kafilesi Bodrum’a hareket etti

Trendyol 1. Lig'de heyecan dolu bir sezonun ardından, play-off potasına son anda adını yazdıran Boluspor, çeyrek finalde güçlü rakibi Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Bolu temsilcisi, ligdeki son maçında Çorum FK'yi 2-1 mağlup ederek sezonu 7. sırada tamamladı ve play-off biletini kaptı. Bu kritik başarı, Boluspor'un sezon boyunca gösterdiği istikrarlı performansın bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

Boluspor'un final hedefi ve hazırlıklar

Çeyrek final mücadelesi öncesi Bolu'da son antrenmanlarını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, 16 Mayıs Perşembe günü saat 17.00'de Bodrum FK'ya konuk olacak. Bu önemli karşılaşma için tüm hazırlıklarını tamamlayan Boluspor, zorlu deplasman yolculuğuna çıktı. Takım, bu maçtan zaferle ayrılarak yarı finale yükselmenin hesaplarını yapıyor.

Bodrum FK ile zorlu randevu

Play-off çeyrek finalinde karşılaşacak olan Boluspor, Bodrum FK gibi ligin güçlü takımlarından birine karşı mücadele verecek. Bu maç, her iki takım için de sezonun en kritik karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor. Boluspor, bu zorlu deplasmandan tur atlayarak ayrılmayı hedefliyor ve bir sonraki rauntta Kocaelispor – Çorum FK maçının galibiyle karşılaşmayı bekliyor.

Maç öncesi Yalçın Hoca’dan açıklamalar

Boluspor'un teknik direktörü, bu önemli maç öncesi yaptığı açıklamada, “Oyuncuların kariyeri açısından ve bizim açımızdan önemli. Tabi 7. olan takım çok dezavantajlı başlıyor, kural gereği. Tek maç deplasmana gidiyorsunuz. Turu geçerseniz, bir daha sizi içeride oynatıyorlar. Son deplasmanda, ikinci ayağı deplasmanda oynatıyorlar. Orayı da geçmeniz gerekiyor. Oradan sonra bir ikinci tur oynuyorsunuz, orada da dezavantajlısınız. Finale kadar 7. takımın kağıt üzerinde dezavantajları var. Bunların üstesinden gelmeye çalışacağız. Gücümüz neyse, samimiyetimiz, iyi niyetimiz neyse her şeye rağmen elimizden ne geliyorsa yapacağız. Takdir Allah’tan” dedi.

Boluspor'un yükselişi ve taraftar desteği

Sezon boyunca sergiledikleri mücadeleci futbol ile taraftarlarının takdirini kazanan Boluspor, bu önemli deplasman maçı için de büyük bir taraftar desteğine sahip olacak. Maç günü Bodrum şehrinde, kırmızı-beyazlı taraftarların coşkusu ve desteği, takım için ekstra bir motivasyon kaynağı olacak. Boluspor, bu destekle sahadan galibiyetle ayrılarak yarı finale adını yazdırmak için mücadele edecek.