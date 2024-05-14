Bu hafta astrolojik olarak hareketli ve sürprizlerle dolu! Dinçer Güner, 13-19 Mayıs tarihleri arasında Merkür'ün Boğa burcuna geçişiyle finansal anlamda bereketli bir dönemin kapılarını aralıyor.

Aynı zamanda Venüs ve Uranüs'ün kavuşumu, bekarlar için aşkın ve tutkunun sinyallerini veriyor. İşte Dinçer Güner'in öngörüleriyle bu hafta gökyüzünden gelecek mesajlara hazır olun!

İŞTE DİNÇER GÜNER'DEN HAFTALIK BURÇ VE ASTROLOJİ YORUMLARI

İlginç ve hızlı gelişmelerin olacağı bir haftaya giriş yapıyoruz. Merhaba sevgili arkadaşlar nasılsınız bakalım hepinizin keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir inşallah. Öncelikle sizlere bir bu hafta neler var bir üç aşağı beş yukarı birazcık onlardan bahsetmek istiyorum.

Ama öncelikle niye böyle bir başlık attın cicişli cicişli, şanslı, fırsatlı, bereketli böyle muçmuçbaşlıklar atınca burç yorumlarım az okunuyor. Deniyorum işte birde krizlerle dolu bir başlık atayım biraz daha negatif bir içerik olsun bakacağım burç yorumlarım nasıl okunacak. Kendimce bir sosyal deney yapıyorum.

Neyse bu hafta neler var? Bu hafta gökyüzünde bir kere iletişimi, ifadeyi, konuşmayı, anlatmayı, karar verme mekanizmasını sembolize eden Merkür boğa burcuna geçiş yapıyor sevgili arkadaşlar.

Ve 3 Hazirana kadar da boğa burcunda seyahat edecek. Bu bize ne getirecek öncelikle bundan bahsedeyim size.

Merkür Venüs’ün yönettiği bir burca geçiyor hal böyle olunca tabi ki bizim söylemlerimiz, ifadelerimiz, konuşmalarımız, iletişim şeklimiz daha venüs venüs yani daha tatlı, daha güzel, daha uyumlu, daha orta yolu bulucu ve daha karşımızdaki insanın isteklerini anlayan bir yerden gelişecek demektir.

Boğa biliyorsunuz ki çok fazla parayla ilgili maddi değerler ile ilgili sahip olmakla ilgili bir burç.

Merkür boğa burcuna geçtiğinden itibaren demek ki parayla ilgili bir sürü anlaşma, sözleşme, konuşma, araştırma, bilgi sahibi olma. 3 Haziran’a kadar parayla ilgili daha bereketli diyebileceğimiz bir süreç başladı diyebiliriz sevgili arkadaşlar.

Ayrıca Merkür boğa süreci içerisinde iken güzel yazabiliriz güzel edebi içerikler ortaya çıkartabiliriz.

Mesela Merkür boğa burcundaysa eğitim ile ilgili para ile ilgili ekonomi ile ilgili eğitimlere başlayabiliriz. Mesela senaryo yazarlığı eğitimlerine başlayabiliriz. Ya da müzik ile ilgili bir takım eğitimlere başlanabilir ihtiyaç var ise.

Ayrıca Merkür boğa süreci para ile ilgili konularda da mantıklı kararlar alabileceğimiz bir süreci anlatıyor bize.

Bunun yanında Merkür boğa sürecini ben severim neden severim çünkü ağzımızdan çıkanların arkasında durabiliriz, yapamayacaklarımızın sözlerini vermeyiz ve yapılabilir yani somut konular için kararlar alır daha kolay bir noktadan harekete geçebiliriz.

Peki bu hafta boğa burcunda başka neler var? Sevgili arkadaşlar bu haftanın genelinde bir kere gökyüzünde güneş Jüpiter kavuşumu var. Ayrıca Venüs Uranüs kavuşumu da var.

Güneş Jüpiter kavuşumu bolluk, bereket, şans, fırsat ve talih demektir. Bu hafta özellikle iş, yayıncılık, hukuksal konular, parayla ilgili konular, yatırım ile ilgili konular, yurt dışı ile ilgili konular, ticari konular tüm bu saydığım temalar ile ilgili çok güzel etkiler var arkadaşlar bilginiz olsun.

Ben güneş Jüpiter kavuşumunu çok severim çünkü doğal bir koruma kalkanı yaratır aslına bakarsanız. Ayrıca birde Venüs Uranüs kavuşumu da var bunların hepsi bir arada.

Venüs Jüpiter ve Uranüs birlikteliği özellikle mesela bekar olanlar, bir birlikteliği olmayanlar için bu hafta çok bereketli, şanslı, keyifli geçecek. Ve dış görünüşünüzde değişiklikler yaptırmak istiyorsanız bu hafta bunun için çok doğru bir hafta olduğunu gösteriyor.

Aniden ilişki başlangıçları olabilir ummadığınız yerde ummadığınız zamanlarda birileriyle karşılaşabilirsiniz.

Biraz tabi ki Venüs Uranüs etkisi içerisinde ilişkide daha fazla özgürlük isteyebilir daha fazla sınırlar, kurallar işimize gelmeyebilir.

Şimdi özel bir bilgi daha vereceğim size 13 Mayıs ve 14 Mayıs günlerine önemli işlerinizi, toplantılarınızı, olmasını istediğiniz görüşmelerinizi, yapmak istediğiniz organizasyonları bunların hepsini 13 ve 14 Mayıs tarihlerinde yapabilirisiniz.

13 ve 14 neden özel çünkü gökyüzünde ay aslan burcunda seyahat edecek, güneş ise boğa burcunda seyahat edecek ve aralarında karşılıklı ağırlanma dediğimiz astrolojik anlamda güzel durumlar yaşanacak.

Ayrıca ay aslan burcundayken de Merkür ve marsla da güzel iletişimleri olacak. Buda iletişime, ticarete, akışa çok daha fazla hız verecek.

Peki bu hafta hiç mi dikkat etmemiz gereken zamanlarımız olmayacak? Aslına bakarsanız var. Peki hangi günlere dikkat etmemiz gerekiyor? Bence Perşembe ve Cuma günlerine biraz daha dikkat edin çünkü gökyüzünde Merkür pluto karesi var.

Bu ne getirir bize? İnatçılığımızdan dolayı başımıza iş alabiliriz.

Kendimizi nasıl ifade ettiğimiz, nasıl konuştuğunuz, nasıl kelimeler kullandığınız oldukça önemlidir. Ayrıca diyelim ki kendinizi savunacaksınız tamam savunun sıkıntı yok bu konuda fakat bilgiyi karşımızdaki insanı yok etmek için kullanmamak gerekiyor.

Özellikle resmi makamlar ile iletişim kuracaksanız Perşembe ve Cuma günlerine dikkat etmeniz gerekiyor.

Son olarak bu Perşembe ve Cuma günleri kişisel veri hırsızlıkları da yaşanabilir bilgilerinizi nerelerde paylaştığınıza dikkat etmelisiniz. Olumsuzluk olarak sadece bunları söyleyebilirim onun dışında haftanın geneli lokum gibi geçecek.

Kendinize iyi bakın, öpüyorum sizlerihepinize keyifli, güzel bir hafta diliyorum. Bakalım sosyal deneyin sonuçları nasıl çıkacak zaten okunmalardan sizde anlarsınız.

Kaynak: Dinçer Güner YouTube kanalındaki videosundan derlenmiştir.



