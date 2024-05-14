Kara para aklama davası: Nihal Candan koğuş arkadaşı Seçil Erzan'ın korku dolu günlerini paylaştı

Cezaevi Günleri: Panik ve Korku
Nihal Candan, cezaevinde geçirdiği günleri ve Seçil Erzan ile olan ilişkisini detaylandırdı. Erzan'ın cezaevine kendilerinden yedi ay önce girdiğini belirten Candan, onun sürekli panik halinde ve ölüm korkusu içinde olduğunu söyledi.
Candan, "Karşımızda sürekli savaş modunda olan birisi olması, benim ve kardeşim Bahar'ın psikolojisini olumsuz etkiledi" ifadelerini kullandı.
Seçil Erzan'ın Masumiyeti Üzerine
Nihal Candan, Erzan'ın masum olduğuna inandığını ve olayların söylendiği kadar vahim olmadığını dile getirdi. Erzan'ın mesleğinde bazı hatalar yapmış olabileceğini, ancak bunların büyük bir suç teşkil etmeyeceğini savundu. Candan, Erzan'ın sürekli çalışması gereken dosyalarla meşgul olduğunu ve bu durumun kendisine iyi gelmediğini de ekledi.
Koğuş Arkadaşı Olarak Seçil Erzan
Nihal Candan, Erzan'ın koğuşta kendisi ve kardeşiyle birlikte olmaktan mutlu olup olmadığı sorusuna, "Onun işi daha zordu, çünkü iki deliyle birlikteydi. Deli derken, biz cezaevinde kilo, saç, cilt bakımı gibi konuları konuşuyorduk" diyerek cevap verdi. Candan, bu tür konuşmaların zihni oyalamak için gerekli olduğunu vurguladı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.