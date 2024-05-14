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Kara para aklama davası: Nihal Candan koğuş arkadaşı Seçil Erzan'ın korku dolu günlerini paylaştı

Kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan ve sonrasında sağlık problemleri nedeniyle serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Nihal Candan, aynı davada yargılanan eski banka müdürü ve koğuş arkadaşı Seçil Erzan hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Kara para aklama davası: Nihal Candan koğuş arkadaşı Seçil Erzan'ın korku dolu günlerini paylaştı mask
Kara para aklama davası: Nihal Candan koğuş arkadaşı Seçil Erzan'ın korku dolu günlerini paylaştı
Kara para aklama davası: Nihal Candan koğuş arkadaşı Seçil Erzan'ın korku dolu günlerini paylaştı
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Cezaevi Günleri: Panik ve Korku

Nihal Candan, cezaevinde geçirdiği günleri ve Seçil Erzan ile olan ilişkisini detaylandırdı. Erzan'ın cezaevine kendilerinden yedi ay önce girdiğini belirten Candan, onun sürekli panik halinde ve ölüm korkusu içinde olduğunu söyledi.

Kara para aklama davası: Nihal Candan koğuş arkadaşı Seçil Erzan'ın korku dolu günlerini paylaştı

Candan, "Karşımızda sürekli savaş modunda olan birisi olması, benim ve kardeşim Bahar'ın psikolojisini olumsuz etkiledi" ifadelerini kullandı.

Kara para aklama davası: Nihal Candan koğuş arkadaşı Seçil Erzan'ın korku dolu günlerini paylaştı

Seçil Erzan'ın Masumiyeti Üzerine

Nihal Candan, Erzan'ın masum olduğuna inandığını ve olayların söylendiği kadar vahim olmadığını dile getirdi. Erzan'ın mesleğinde bazı hatalar yapmış olabileceğini, ancak bunların büyük bir suç teşkil etmeyeceğini savundu. Candan, Erzan'ın sürekli çalışması gereken dosyalarla meşgul olduğunu ve bu durumun kendisine iyi gelmediğini de ekledi.

Kara para aklama davası: Nihal Candan koğuş arkadaşı Seçil Erzan'ın korku dolu günlerini paylaştı

Koğuş Arkadaşı Olarak Seçil Erzan

Nihal Candan, Erzan'ın koğuşta kendisi ve kardeşiyle birlikte olmaktan mutlu olup olmadığı sorusuna, "Onun işi daha zordu, çünkü iki deliyle birlikteydi. Deli derken, biz cezaevinde kilo, saç, cilt bakımı gibi konuları konuşuyorduk" diyerek cevap verdi. Candan, bu tür konuşmaların zihni oyalamak için gerekli olduğunu vurguladı.

Kara para aklama davası: Nihal Candan koğuş arkadaşı Seçil Erzan'ın korku dolu günlerini paylaştı

14 May 2024 - 17:01 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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